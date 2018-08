Ciudad de México— Revisar los actuales contratos de compra-venta de energía será una de las prioridades fijadas por el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.Sin embargo, cancelar o retrasar las inversiones ya comprometidas podría significar un colapso para la empresa, de acuerdo con expertos."La CFE no puede cubrir toda la demanda eléctrica si no tiene inversión privada o si sus plantas no generan la electricidad necesaria", dijo Ramsés Pech, experto en el sector.De acuerdo con Pech, atorar o cancelar las inversiones con las que cuenta el sector dentro del esquema del mercado eléctrico mayorista implicaría años de retraso, debido a la magnitud de los contratos, y por lo tanto habría un colapso en el sistema eléctrico del país que generaría desabasto."Tan sólo para generar un megawatt en el mercado se necesitan 2.5 millones de dólares, sin importar el tipo de tecnología de la planta, por ello la urgencia de revisar y certificar las plantas termoeléctricas actuales, así como bajar el consumo de combustóleo", dijo."Hay más de 20 mil megawatts que hay que instalar en los próximos 15 años en el mercado eléctrico, por lo tanto, la CFE no se puede quedar fuera", agregó.De acuerdo con el experto, lo ideal es que las plantas de combustóleo sean reconvertidas para trabajar con gas natural, proceso que tardaría entre ocho meses y un año."Si baja el tipo de materia prima que utilizan las plantas, se puede reducir hasta 140 por ciento los costos de la generación", dijo."Lo que tiene que hacer CFE es un balance energético de generación de electricidad entre energías renovables y la utilización de gas natural".Dado el alto nivel de deuda actual de la Comisión, para poder realizar nuevas centrales y mejorar o rehabilitar las existentes, la CFE deberá requerir del capital privado en APP para alcanzar los cerca de 200 mil millones de pesos, que según los expertos se requieren para muchos proyectos de centrales.Óscar Silva, socio líder de estrategia global de KPMG en México, coincidió en que lo que necesita hacer la CFE es apostar por plantas que puedan funcionar con otros combustibles; no obstante, sin la intervención de capital privado, tendría un panorama muy complicado."La CFE ha mostrado números rojos y la realidad es que su capacidad de inversión está muy limitada", dijo Silva.La creciente demanda y la necesidad por renovar sus centrales por aquéllas que puedan generar energía a costos más bajos son condiciones que determinan que CFE dependa de inversión privada, dice Silva.

