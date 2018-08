Ciudad de México– El proceso de transición del nuevo gobierno se espera de forma ordenada con lo que los principales riesgos para la economía del país se mantienen en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, escribe El Universal."La transición no va a ser un factor que pueda desestabilizar las variables financieras como el tipo de cambio. Para nosotros el riesgo no radica en temas internos sino en temas determinantes de la administración de Donald Trump, si se impone un impuesto un arancel al sector automotriz", dijo Serrano.En la presentación del informe "situación México", correspondiente al tercer trimestre de 2018, el especialista destacó que hasta el momento no se ha presentado una salida de capitales y se mantiene la confianza de los inversionistas."México está teniendo un comportamiento distinto al de otros países emergentes. Vemos entradas de capital a México, lo cual es un reflejo de que los mercados tienen perspectivas positivas del país y su salud fiscal y del peso", dijo Serrano.Para Bancomer, una buena señal del gobierno entrante será el envío de un presupuesto realista que mantenga el déficit fiscal primario.El banco dijo que ante un menor crecimiento en el primer semestre del año, es factible una reducción de su pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) para 2018 el cual se ubica en 2.6% hasta el momento. En tanto, para 2019 se mantiene en 2%.Sobre el TLCAN, Serrano dijo que hay señales más positivas sobre su renegociación, aunque aún no hay avances sobre temas controvertidos como la cláusula "sunset", reglas de origen en materia automotriz, entre otros."Estamos lejos de un acuerdo por estos temas controversiales, pero ha habido señales positivas que han apreciado al peso", explicó.En ese sentido, dijo que desde junio se ha visto una apreciación marcada en el tipo de cambio, ante señales positivas de la administración de Donald Trump y un mercado que ya había descontado el triunfo de López Obrador en las elecciones de julio.Para BBVA Bancomer, el principal riesgo en las renegociaciones del TLCAN es la imposición de aranceles al sector automotriz.Respecto del escenario internacional, Serrano dijo que el principal riesgo es una escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual tendría un impacto sobre el crecimiento de la economía global.El especialista dijo que las medidas arancelarias han tenido un impacto muy reducido, pero de presentarse un aumento de aranceles se vería reflejado en el comportamiento de la economía. "El crecimiento global continúa, apoyado en el consumo privado y la inversión, pero con diferencias crecientes por regiones", explicó.

