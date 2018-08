Elevan mexicanos gasto en belleza

Ciudad de México— Además de su higiene personal, los consumidores también buscan la belleza, por ello se ha incrementado el gasto en productos destinados para el cuidado personal.Durante 2013, los mexicanos gastaban, en promedio, mil 83 pesos anuales per cápita en artículos para el cuidado personal, pero en 2017 la inversión se elevó a los 2 mil 300 y 3 mil pesos, refirió David Quintanar, presidente de la Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México (SQCM)."Está ligado (el aumento en gasto) con un deseo sobre todo de embellecimiento, de seguir manejando un embellecimiento de las tendencias que se tienen", afirmó Quintanar, quien también es director general de la Expo Cosmética que se llevará a cabo el 8 y 9 de agosto.Parte del incremento de este gasto también se debe a que las tendencias de consumo para el hombre van en crecimiento, pues cada vez se ofrecen diversos productos; uno de los ejemplos más destacados es el concepto de barbería que se ha retomado y explotado en esta industria, manifestó el directivo.Agregó que se está ampliando el número de establecimientos que retoman la idea de la barbería que se tenía años atrás, pero al mismo tiempo conjugan las técnicas actuales.Aunque estos productos no son considerados de primera necesidad, muchos ya se han convertido en básicos como el caso de las cremas corporales o el shampoo, incluso el maquillaje también ha sido considerado de esa forma, destacó.Asimismo, el consumo de productos de especialidad, es decir, que no son tan básicos o de uso diario como los jabones corporales, por ejemplo, han impulsado las ventas de estos artículos.Hay artículos conocidos como antipolución que se utilizan para evitar que se adhiera el polvo o algunas partículas que se encuentran en el ambiente, los cuales se han popularizado e incrementado su demanda por parte de los consumidores mexicanos.Otro caso son los sensores antiarrugas que se pueden colocar debajo de los ojos para evitar las ojeras, resaltó el especialista.La demanda de protectores solares es otro de los productos que cada vez se demandan más debido a los efectos de los rayos del sol en la piel.Del total de las ventas de la industria al año, 20 por ciento son productos para el cuidado del cabello, al igual que el cuidado para la piel que también registra 20 por ciento, seguido de las fragancias con 14 por ciento, de acuerdo con Quintanar.

