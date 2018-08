Festeja Ford la producción de su mustang diezmillonésimo

Flat Rock, Michigan– Ford Motor Co. festejó el miércoles la producción de su Mustang diezmillonésimo en la sede de la armadora y en la planta de ensamblaje Flat Rock, en donde se produce el icónico auto deportivo.Un desfile de Mustang de 1964 a la actualidad salió al estacionamiento en la sede de Dearborn antes de hacer el recorrido de 30 minutos, con todo y escolta policial, al complejo de Flat Rock. Ahí, los autos fueron acomodados para escribir "10,000,000". Para las comas utilizaron el primer Mustang producido y el diezmillonésimo, un convertible manual de seis velocidades Wimbledon White GT V8 modelo 2019.El Mustang es el auto deportivo más vendido de los últimos 50 años en Estados Unidos y, en los últimos tres años, el auto deportivo más vendido en el mundo, según análisis de la empresa."Hoy día, cuando decimos la palabra 'Mustang', ¿no es increíble que no piensas en el caballo? Piensas en el vehículo", dijo el director general de Ford Jim Hackett en el encuentro en Dearborn luego de pasearse entre las hileras de autos deportivos. "Ha cambiado la percepción debido a su popularidad".Durante sus 54 años de historia de producción, el Mustang ha sido ensamblado en San José, California, y Metuchen, Nueva Jersey, así como en la armadora original de Mustang en Dearborn. En estos días, Flat Rock es la casa del Mustang.Técnicamente, el primer hogar del auto perteneció a Gail Wise, quien mantiene un lugar importante en la leyenda popular de Mustang."Ford dice que fui la primera persona en comprar un Mustang", dijo la residente de Park Ridge, Illinois, parada junto a su preciada posesión afuera del complejo de oficinas de Ford.Entonces una maestra de 22 años, Wise llegó a Johnson Ford en Chicago el 15 de abril de 1964 y salió siendo propietaria de un auto nuevo, uno todavía recordado por muchos."Hace 54 años compré un auto y todavía hablamos de él", dijo Wise, quien compró el Mustang azul claro por 3,447.50 dólares. "Me siento como una estrella de cine a los 76 años, así como me sentí a los 22".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.