Ciudad de México— El plan de reducción de costos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) también incluye abaratar las obras pendientes por licitarse, según el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).Actualmente, hay cerca de 15 obras relevantes a las que se les harían ajustes para que sean menos costosas, comentó Federico Patiño, director general del GACM, organismo a cargo de todo el proyecto.La semana pasada, Carlos Slim dijo que si se usan insumos nacionales, el proyecto, en el cual participa mediante las empresas Cicsa y FCC, costaría hasta mil millones de dólares menos.Tras eso, Patiño mencionó que el Grupo sí trabaja en un plan de ahorro sobre el proyecto, que también implicaría que se reduzca el costo de la red de combustibles y las redes exteriores de distribución, mismas que ya no fueron adjudicadas porque sus licitaciones se suspendieron.El proceso de licitación de la segunda obra tenía un mayor avance, por lo que ya se sabía que participaban 10 consorcios conformados por 35 empresas, entre ellas ICA Fluor Daniel.El rango de las propuestas iba de los 2 mil 863 millones de pesos a los 4 mil 756 millones de pesos.Patiño aclaró que la reducción en los costos de estas obras se hará con la misma fórmula planteada para las que ya están en marcha, es decir, con el uso de más insumos nacionales.Sin embargo, eso no significa que la calidad o seguridad del proyecto serán afectadas.Cuestionado acerca de por qué actualmente las autoridades reconocen que el NAIM puede ser más económico y no fue así desde el inicio, el director respondió que el proyecto está bien planteado y pudo quedarse así.Sin embargo, actualmente, la intención es impactar menos las finanzas públicas con ahorros y nuevos mecanismos de financiamiento, abundó."No es que pudo haber salido más barato, ahorita estamos abaratando más que lo hubiéramos hecho en un principio", aseveró.Explicó que eso obedece a que hay más información proporcionada por los involucrados en el proyecto, como ingenieros y contratistas, que permite detectar en dónde pueden generarse ahorros.Por otra parte, celebró que ingenieros del país aceptaran dar su opinión al virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en torno de las propuestas para determinar la continuidad del NAIM.Añadió que muchos de los que estuvieron presentes en el Palacio de Minería, donde López Obrador les solicitó su apoyo participan en la construcción del nuevo aeropuerto.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.