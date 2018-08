Defiende FShop menor precio de acciones

Ciudad de México— Aunque en el segundo trimestre del año, el precio de las acciones de Fibra Shop (FShop) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tocaron su menor nivel desde su salida al mercado hace 5 años, la reducción responde en general a la baja que los fideicomisos inmobiliarios registran en el mercado nacional.Así lo señaló Gabriel Ramírez, director de Finanzas del Fideicomiso, quien explicó que si bien, de manera general sus indicadores son positivos, como Fibra comercial sus certificados han enfrentado una serie de retos que van desde el aumento de la tasa referencial de Banxico, hasta el auge del comercio electrónico e incluso disputas de inversionistas."Esto no nada más es particular de Fibra Shop, está pasando en la mayoría de las Fibras, en mayor o menor grado, pero todas estamos cotizando a descuento, por debajo de su valor teórico, real de los activos", comentó.El pasado 19 de julio, el precio de los certificados de FShop tocó su menor valor desde su salida al mercado en 2013, al operar en 8.67 pesos por papel, 6.94 pesos menos desde su precio máximo en diciembre de 2014, de 15.61 pesos.Ramírez dijo que, por un lado, los aumentos en la tasa de interés referencial han impactado en su precio y por ser una Fibra relativamente pequeña su bursatilidad es sensible a la salida de cualquier inversionista, lo que impacta en los títulos.En lo que respecta al conflicto interno por inversionistas que manifestaron públicamente su inconformidad por la administración de la Fibra, el directivo explicó que tras una serie de cartas por parte de Afore Sura, inversionista en FShop, los títulos han registrados importantes caídas, las cuales se han logrado revertir de manera moderada con la publicación de los resultados financieros."No violamos ningún procedimiento, actuamos bien, el que actuó de manera incorrecta, y cuido mis palabras, fue Sura tratando de que las cosas se hicieran como ellos quieren, pero usando un pretexto para así golpear a Fibra Shop, esto ha hecho que la acción, ha bajado a raíz de este tema, le ha pegado a la imagen de la empresa, pero los resultados han sido buenos, reportamos y la acción subió en dos días casi 9 por ciento", acotó.Señaló que después del intercambio de cartas no ha habido mayor contacto con directivos de Sura, sin embargo consideró que es necesario retomar la comunicación por el bien de la operación del fideicomiso y así disipar la incertidumbre.En el periodo abril-junio de este año, los ingresos de Fibra Shop se ubicaron en 342 millones de pesos, cifra 25.8 por ciento mayor a los 272 millones del mismo periodo del año pasado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.