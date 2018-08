Acusan a Ross de robar 120 mdd a socios

Copenhague, Dinamarca— El Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, "desvió erróneamente o directamente robó" a sus socios empresariales 120 millones de dólares, según un reportaje publicado hoy por la revista Forbes y basado en 21 testimonios."Si la mitad de las acusaciones son legítimas, el actual Secretario de Comercio de Estados Unidos podría estar entre los mayores timadores de la historia del país", enfatizó el medio, que estima la fortuna de Ross en unos 700 millones de dólares.El artículo destaca que los testimonios de las personas que han trabajado con el funcionario retratan a un "hombre obsesionado con el dinero y desconectado de los hechos", y dibujan un patrón de comportamiento.Muchos de ellos lo acusaron de "desviar erróneamente o directamente robar unos millones por aquí y unos millones por allá, enormes cantidades para la mayoría, pero no necesariamente para el secretario de Comercio".El caso más reciente es el de tres altos ejecutivos de la firma de inversiones privada WL Ross, fundada por el funcionario estadounidense en 1997, que alegaron en una demanda en noviembre del 2017, aún activa, el cobro de "al menos" 48 millones de dólares en tasas indebidas.Ross declaró a la revista que tal caso "no tiene fundamento" y también sostuvo que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés) nunca ha tomado medidas legales contra él.No obstante, el reportaje menciona también una multa de 2.3 millones de dólares que el organismo regulador impuso a su empresa en el 2016 por supuestamente "defraudar y engañar" a los inversionistas.Además, cuando la SEC aplicó dicha multa, reveló que la empresa de Ross reembolsó 11.9 millones de dólares que supuestamente había tomado de sus inversionistas -más intereses- mientras dirigía el negocio.Otro de los montos más grandes que el Secretario está acusado de robar es de 43 millones de dólares, procedente de gastos regulatorios y reembolsos de la matriz de WL Ross, Invesco, y que cuatro ex empleados aseguraron están vinculados a "problemas que ocurrieron bajo su liderazgo".Forbes cita una querella interpuesta en el 2005 por un ex vicepresidente de WL Ross, en la que solicitaba 20 millones de dólares porque supuestamente el empresario intentó quitarle sus intereses, aunque ambos llegaron a un acuerdo confidencial, que según otros ex trabajadores ascendió a 10 millones.Además, en el 2015, el número dos de WL Ross demandó al Secretario de Comercio por 4 millones de dólares, también con alegaciones de que intentó "robarle sus intereses", pero ambas partes también terminaron el asunto con un acuerdo confidencial hace dos semanas.En tanto, un ex empleado de la firma de inversiones presentó una demanda en diciembre del 2016 acusando a Ross de "saquear" sus cuentas y embolsarse 3.6 millones de dólares. No obstante, fue desestimada en tribunales por cuestiones "técnicas", pero la decisión se va a recurrir, según Forbes.

