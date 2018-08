El fundador de Tesla, Elon Musk, confirmó hoy en una carta a sus empleados que tiene la intención de retirar a la compañía de la Bolsa, lo que disparó la cotización de sus acciones en Wall Street un 10.99 por ciento a lo largo de la jornada."Como empresa en Bolsa, , que pueden ser una distracción importante para todos los trabajadores de Tesla, quienes son todos accionistas", afirmó Musk en el documento.Las acciones de Tesla, cuya cotización se suspendió temporalmente hoy desde las 14:08 hora local hasta las 15:45 hora local, sumaron 37.57 dólares para cerrar en 379.56.La compañía de automóviles revolucionó Wall Street hacia el mediodía cuando el empresario anunció en Twitter que estaba pensando en vender las acciones de Tesla a inversionistas privados a 420 dólares cada una.Una hora y media después de publicar este mensaje, el valor de la empresa ya se había disparado un 7.39 por ciento, una cifra que subió hasta rozar el 11 por ciento para cuando sonó la campaña de cierre en Wall Street.Tesla se queda así lejos del mínimo al que bajó este año en el mes de abril, de 244.59 dólares por acción, aunque tampoco llegó a superar su máximo de 389.61 dólares del pasado septiembre.La empresa, que salió a Bolsa en el 2010, tiene un valor en el mercado de unos 58 mil 070 millones de dólares, pero si las acciones de la compañía se llegaran a vender a 420 dólares, como indicó hoy Musk, tendría un valor de 71 mil 300 millones.Los expertos apuntan que sacar de la Bolsa a Tesla, que ha sido analizada intensamente en los últimos años, supondría liberar a la empresa de ciertas presiones, como el tener que publicar cada trimestre sus resultados.Los inversionistas han mostrado su preocupación últimamente por la cantidad de gastos que acumula el fabricante de coches eléctricos y la duda de si sería capaz de reunir suficientes fondos para financiar sus proyectos de crecimiento con nuevas instalaciones y modelos.Por otra parte, Bloomberg reveló que el Financial Times publicó que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) ha logrado construir una participación no revelada de entre 3 y 5 por ciento en acciones de Tesla este año, citando a fuentes anónimas con conocimiento del asunto.De acuerdo con una fuente, el fondo estatal de Arabia Saudita adquirió su posición en los mercados secundarios con ayuda de JPMorgan, aunque se desconoce el tiempo exacto de la compra.Bloomerg señaló que Tesla y JPMorgan declinaron comentar para el Financial Times, mientras que el fondo no pudo ser alcanzado para comentarios por el diario londinense.

