Ante los posibles cambios en el mercado de gasolinas por el nuevo Gobierno, las empresas gasolineras que llegaron al País tendrían que revisar sus planes de negocio o bien adaptarse a las nuevas políticas del sector, dijo Sergio de la Vega, director general de Gulf México."Los modelos de negocio de muchas compañías que están llegando hoy a México están basados en una libre fluctuación de precios, que flota con los precios de los combustibles, si deja fluctuar con los mercados internacionales entonces tenemos que revisar nuestro modelo de negocio, no necesariamente estoy diciendo que va a ser una revisión de forma negativa, pero cambian las hipótesis bajo las cuales hicimos nuestros modelos de negocios", explicó.El directivo señaló que las empresas que llegaron al País se basaron en un marco de apertura del mercado gasolinero, por lo que tendrían que analizar las nuevas condiciones del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, cuyo equipo de trabajo ha mencionado la posibilidad de que los aumentos en la gasolina se basen en la inflación."Todavía no sabemos qué va a pasar. Es claro que una política de control de precios tiene un impacto positivo en algunas cosas y negativo en otras", comentó en el marco de la presentación del estudio "Insight Smart Mobility, ¿Hacía dónde deben caminar las grandes ciudades"."Si los precios se mueven sólo con la inflación es control de precios, los precios no se mueven con la inflación, se mueven con la dinámica de los mercados internacionales, con las relaciones de oferta-demanda propias del mercado de petróleo crudo y los derivados".Acotó que tomar de referencia cualquier indicador diferente al mercado, por ejemplo el tipo de cambio, es una intervención de precios en el caso de las gasolinas.Sin embargo, las empresas tendrían que adaptarse al marco normativo que se implemente, el cual busca fortalecer el mercado interno.En cuanto a la construcción de refinerías, con lo que se busca frenar la importación de gasolina, el directivo de Gulf acotó que aunque han considerado la importación del combustible, no es una idea inamovible, por lo que no impactará para sus planes que la gasolina sea nacional.Respecto a la participación de la empresa en el abastecimiento de turbosina, De la Vega adelantó que con la publicación de las nuevas tarifas de almacenamiento y las condiciones generales de contratación se registra un avance para ocupar la infraestructura de ASA en los aeropuertos, con lo que aproximadamente al inicio de 2019 podrían comenzar a surtir a aerolíneas."Yo creo que el siguiente año ya estaremos atendiendo aerolíneas en los diferentes aeropuertos."No tenemos acuerdos de suministro con aerolíneas, estamos dialogando todos con todos. Creo que conforme se van resolviendo muchos temas como la publicación de las tarifas, todos vamos a estar en mejor posición para negociar ya acuerdos definitivos", detalló.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.