Ven inconstitucional denuncia de OHL

Ciudad de México— El abogado Paulo Díez Gargari, representante legal de Infraiber, acusó que la denuncia presentada en su contra por OHL México, ahora Aleática, es inconstitucional, ya que viola la libertad de expresión.El sustento legal de la misma es que el litigante violó el 383 de la ley del Mercado de Valores, que describe que se sancionará con hasta 10 años de prisión a quien difunda información falsa mediante folletos, eventos relevantes, reportes financieros, entre otros, sobre una emisora listada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), expuso.Sin embargo, Díez Gargari aseguró que él no puede ser denunciado por eso, ya que no es una emisora, intermediario financiero o asesor, que son quienes sí pueden ser juzgados."Estos señores pretenden fundar su denuncia en el artículo 383, (...) que es un artículo que claramente no está dirigido a las personas que denuncian la corrupción de alguien, ni a los comunicadores que expresan su opinión o que difunden información en relación con una emisora de valores", aseveró en una reunión con medios de comunicación.En septiembre del año pasado, el abogado de OHL, ahora Aleática, Fernando Gómez-Mont, anunció en conferencia de prensa que la compañía demandó a Díez Gargari por difundir información falsa sobre la misma y sus concesiones que afectaron el mercado de valores.Sin embargo, debido al sustento legal usado, el demandado anunció que mientras un juez no se lo prohíba, hará pública toda su defensa."Lo que yo hago y voy hacer es poner a la luz pública toda mi defensa", aseveró el también abogado de exaccionistas de Aleática.Alertó que la denuncia es inconstitucional, ya que pretende violar su libertad de expresión y podría sentar un precedente para que juzguen incluso a medios de comunicación de violar ese mismo artículo, cuando no es aplicable a ellos.También es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aseveró.En la reunión, el abogado difundió el primero de cuatro documentos donde expone su defensa y que fue entregado el pasado 3 de este mes a la agente del Ministerio Público Sandra Paola de la Cruz.Los demás los enviará en lo que resta de esta semana y la próxima, comentó.Resaltó que apenas el 20 de julio pasado, 10 meses después de anunciarse la denuncia en su contra, tuvo acceso a la carpeta de la misma.Sin embargo, aseguró, no le permitieron sacar copias del documento.Aunque sí pudo observar que se basa en desplegados emitidos por él y entrevistas a medios de comunicación donde cuestiona la información que difundía la empresa sobre sus estados financieros, mismos que acusa que están basados en información falsa, mencionó.Díez Gargari sostuvo que pedirá que su caso se judicialice, con el fin de que sea un juez quien lleve su caso y eso le permita acceder a la denuncia y continuar con su defensa.Resaltó además, que buscará una audiencia en la que pedirá a Aleática que responda cuál es el monto pendiente de recuperación del Circuito Exterior Mexiquense, con cargo al Estado de México."Los voy a exhibir y voy a hacer que públicamente me digan cuál es ese monto pendiente de recuperación", declaró.

