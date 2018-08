Pegan aranceles a carne de EU

Nueva York— Los niveles récord de carne de res, cerdo y pollo que llegan al mercado, junto con los aranceles impuestos por los países importadores, están reduciendo las ganancias de las compañías de procesamiento de carne más grandes de Estados Unidos, publicó el diario The Wall Street Journal.La publicación destacó que compañías como Tyson Foods Inc., Pilgrim's Pride Corp. y Sanderson Farms Inc. enfrentan precios en declive y demanda incierta, ya que la creciente producción de carne y los aranceles impuestos amenazan con reducir un periodo próspero para el sector cárnico estadounidense."Entrelazados con la incertidumbre sobre las políticas comerciales y los aranceles están aumentando los suministros de carne de res y cerdo a un precio relativamente bajo que compiten con pollo", dijo ayer Tom Hayes, director ejecutivo de Tyson, en una conferencia telefónica con inversionistas.Tyson, el mayor proveedor de carne de Estados Unidos, reportó un aumento del 21 por ciento en sus ganancias trimestrales el lunes, pero recortó su pronóstico de ganancias para el año una semana antes, y los aranceles ya han reducido sus ingresos.Pilgrim's, el segundo procesador de pollo más grande de Estados Unidos, informó la semana pasada una caída del 54 por ciento en las ganancias del segundo trimestre.El diario indicó que los analistas consultados por Thomson Reuters esperan que las ganancias trimestrales de Sanderson disminuyan en casi tres cuartas partes respecto del año anterior cuando la compañía informe sus resultados más adelante este mes.El exceso de carne, que abarca los graneros de pavo de Minnesota, las plantas de cerdo de Iowa y los criaderos de pollos del sur, se ha estado construyendo durante años, mencionó.El WSJ mencionó que los granos baratos alentaron a los agricultores y compañías de carne de Estados Unidos a expandirse y satisfacer la creciente demanda de los consumidores en su país, México, China y otros países. Los ganaderos y los agricultores de pavos corrieron para reconstruir rebaños y rebaños después de que la sequía y la enfermedad redujeron las poblaciones a principios de la década. Los procesadores de carne de cerdo y pollo han construido algunas de las plantas más grandes y más eficientes de la industria.Ahora que la carne está llegando al mercado en libras por miles de millones, presionando los precios y aumentando la competencia entre la carne roja y las aves de corral, los procesadores de carne producirán un récord de 102 mil 700 millones de libras este año, según las estimaciones del Departamento de Agricultura.Los aranceles sobre la carne producida en los Estados Unidos, mientras tanto, amenazan con erosionar la demanda. Los aranceles implementados por México y China -dos mercados principales para la carne de cerdo estadounidense- obligaron a las compañías cárnicas a recortar los precios para evitar que los productos se acumulen."Necesitamos tener esos mercados claramente abiertos para nosotros", dijo Hayes de Tyson. Estimó que los descensos en los precios de la carne de res y del porcino, si permanecen alrededor de los niveles actuales, reducirán cerca de mil millones de dólares de los ingresos anuales de Tyson este año, en gran parte debido a la presión creada por los aranceles de México.El ganado barato y las fuertes ganancias en alimentos preparados han beneficiado a Tyson, pero Hayes señaló que no podía predecir cuándo mejoraría la imagen comercial.Los precios de la carne han bajado para los minoristas, restaurantes y distribuidores de alimentos. Los precios de la carne de cerdo al por mayor cayeron 10 por ciento el año pasado, según cifras del USDA a julio. Los precios al por mayor de la carne de vacuno disminuyeron 9 por ciento, y aunque los precios del pollo durante la mayor parte de 2018 estaban por encima de los niveles del año pasado, esas ganancias casi "desaparecieron" en julio.

