Conoce el nuevo Android 9 Pie

Ciudad de México– La próxima versión de Android, bautizada como Android Pie, destacará por su uso de la Inteligencia Artificial como ingrediente clave del sistema operativo. Conoce sus principales novedades y su fecha aproximada de lanzamiento.1 InteligenteAndroid 9 Pie se aprenderá tus patrones de uso para así priorizar la energía de la batería solo en las aplicaciones y servicios que necesites en ese momento. El brillo de la pantalla también se ajustará de acuerdo a la iluminación de tu entorno, lo que resultará conveniente para tus ojos y tu batería.2 AdivinoCon la función App Actions, tu teléfono podrá predecir lo que vas a hacer y te propondrá acciones para ahorrar tiempo. Si conectas tus audífonos, verás tu última lista de reproducción en la pantalla. También llegará la herramienta Slices, que te muestra información relevante según la app que utilices, por ejemplo, al añadir los precios de los servicios de transporte.3 SimpleAndroid 9 tiene un nuevo sistema de navegación con el que puedes consultar las apps que utilizaste recientemente al deslizar el dedo hacia arriba. Además, tendrá una configuración rediseñada, mejores capturas de pantalla, control de volumen simplificado y más.4 SaludableAhora los usuarios podrán controlar su tiempo de uso de tecnología. Por medio de un panel especial, verán cuánto tiempo pasan en redes sociales y aplicaciones, y tendrán la opción de añadir límites de uso. También hay una nueva función llamada Wind Down, que encenderá la Luz de Noche cuando oscurezca y activará la función No Molestar para no recibir notificaciones.

