Temen empresarios que México ceda mucho en TLC

Ciudad de México— Al sector empresarial le preocupa que el Gobierno de México esté cediendo demasiado por cerrar el TLC en las próximas semanas, señalaron diversas fuentes cercanas a la negociación.Uno de los temas que más temen es el capítulo automotriz, donde México estaría por aceptar el pago de 16 dólares para los trabajadores de la industria como parte del acuerdo de reglas de origen que tendrían que cumplir las armadoras que quieran ventajas arancelarias.Estados Unidos ha propuesto que 40 por ciento de un auto sea construido en jurisdicciones de salarios de 16 dólares la hora, y hasta ahora, oficialmente, el Gobierno mexicano se había manifestado en contra de esta medida, pero ahora podría aceptarla.A los empresarios también les preocupa que se acepte la denominada "Sunset Clause", donde cada cinco años se revisaría el TLC, situación que provocaría incertidumbre sobre las inversiones de largo plazo en el País.Otro punto que tiene en "alerta" a los empresarios se refiere a que la Secretaría de Economía, encabezada por Ildefonso Guajardo, admita la demanda estadounidense de la "estacionalidad agrícola".De aceptarla, México no podría vender, sin aranceles, sus productos en Estados Unidos cuando ellos tengan inventarios suficientes de ciertos productos."No vemos nada que haya sacado México. Todo es defensivo y ceder, no estamos ganando nada", dijo una fuente cercana a la negociación que solicitó el anonimato."Los empresarios mexicanos tenemos las alarmas prendidas por lo que podría ocurrir", indicó otra fuente.Un tercer informante confirmó que el Gobierno de México está cediendo y que entre la iniciativa privada existe mucha animadversión respecto a la posición que se está adoptando."Vamos a ver si las nuevas reglas y disposiciones no hacen perder competitividad a la empresa mexicana, que hagan que se trasladen a otros lugares."Hay una especie de acuerdo con la nueva Administración de buscar cerrar lo más rápidamente para no generar volatilidad financiera ni problemas de tipo de cambio", indicó.Jesús Seade, representante del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, consideró que las pláticas han entrado en una fase de definiciones.Rechazó que el tema de la "Sunset Clause" haya sido abordado en estas negociaciones, pero estimó que podría ser analizado la próxima semana."No se ha visto. Estamos empezando poco a poco para discutir cómo abordarlo y otras cuestiones. Estamos llegando al hueso", dijo Seade.Agregó desconocer si Canadá formará parte de la ronda de negociaciones que se tenga la semana entrante.Inside US Trade reportó que Seade estuvo una hora más en las oficinas del representante comercial de EU, Robert Lighthizer, luego que saliera Guajardo.

