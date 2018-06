Ciudad de México— La sanción comercial que la Secretaría de Economía, liderada por Ildefonso Guajardo, puso a Estados Unidos no sólo salvaguardará el comercio mexicano sino la imagen del país, señalaron especialistas.Ante la decisión estadounidense de poner aranceles al acero y aluminio, México necesitaba reaccionar no tanto por el impacto económico, sino por el precedente de la violación del Estado de derecho, explicó Luis de la Calle, socio consultor de De la Calle, Madrazo Mancera."EU tomó una decisión que debe ser enfrentada y creo que México lo ha enfrentado bien. El procedimiento y el enfoque es el correcto", dijo quien ocupó la cartera de Negociaciones Comerciales Internacionales en Economía al principio de los 90.Agregó que, por la rapidez que se hizo el anuncio, fue evidente que ya había trabajo de preparación previo y que los productos se seleccionaron de manera precisa, tanto para ejercer presión en EU como para no afectar al consumidor mexicano.El 5 junio, México castigó con aranceles que van del 7 al 25 por ciento a 71 productos como aceros, manzanas, arándanos, carne de puerco, quesos y whisky.Luz María de la Mora, quien preside LMM Consulting y fue titular tanto de Negociaciones Internacionales de Economía como de Relaciones Comerciales en Relaciones Exteriores, dijo que la Secretaría de Economía actuó conforme le correspondía según el caso."Era indispensable tener una respuesta a una medida proteccionista y que no tiene ningún sustento cuando la ponen argumentando seguridad nacional. México no podía quedarse cruzado de brazos", explicó De la Mora.Héctor Astorga, presidente del Cluster de Agroalimentos de Nuevo León, dijo que si bien pudiera haber en el corto plazo una ligera afectación a las cadenas de valor, la industria en general apoya al 100 por ciento las medidas del Gobierno."México reaccionó rápido, bien y de una manera quirúrgica en donde realmente quería poner sus tarifas", sostuvo.

