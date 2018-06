Cómo saber si tu teléfono pudo haber sido hackeado

Un buen antivirus.

Desinstalar apps que no reconozcas y solo descargarlas de sitios seguros.

Evitar usar WiFi público.

Usar contraseñas difíciles de descifrar.

No hacer clic en ventanas emergentes.

Mantente al pendiente de tus datos e información.

No abras SMS, mensajes de WhatsApp o correos desconocidos.

Revisar historial de llamadas.

Actualizar el dispositivo.

Sólo encender el Bluetooth cuando sea necesario.

Ciudad de México– Los teléfonos celulares se ha convertido en una parte importante de nuestras vidas. Ahí tenemos nuestros contactos, datos personales y hasta números de cuentas bancarias. Por eso es importante fijarnos que no haya sido hackeado y que nuestra información sea usada por otros, escribe El Universal.Aquí te decimos cómo identificar si tu teléfono podría haber sido hackeado.Algunas veces cuando se actualizan las aplicaciones, el funcionamiento tiende a ser más lento, pero ¿siempre? Si eso te sucede, es posible que tengas almacenado un malware que haga lento el dispositivo.Si de pronto te encuentras con que tienes un app instalada que no recuerdas haberla descargado tú mismo, quiere decir que alguien más la habilitó en tu teléfono. Puede ser que se trate de algo relacionado con el sistema operativo, pero para estar seguros googlea la aplicación y ve lo que dicen los usuarios.Cuando haces una llamada, puede que escuches de fondo algunos sonidos extraños como interferencias. Esto puede pasar porque la cobertura no es buena, pero si eso nunca te había pasado o el lugar donde estás tiene buena señal telefónica se debe a que alguien intervino tu dispositivo, escucha y graba tus conversaciones con otros.Es cierto que con el paso de los años y el uso, la batería de un celular rinde menos. Pero si comienzas a notar que se descarga demasiado rápido y sin que lo uses demasiado o se esté actualizando, algo anda mal.Esto no es nuevo y pasa en redes sociales con frecuencia. Si un contacto te pregunta por un mensaje o correo que no enviaste no lo tomes a la ligera, ya que es una forma de transferir virus y robar información. Lo mejor que se puede hacer en dichos casos es eliminarlos sin abrir el SMS, WhatsApp o email.En general no es bueno que un teléfono esté muy caliente, pero puede llegar a suceder porque se usa demasiado. Sin embargo, si de la nada aumenta su temperatura, debes ser cuidadoso y verificar que no se ejecuten apps maliciosas en un segundo plano.Si detectas una configuración diferente en los ajustes o seguridad que tú no hayas realizado, es probable que hayan hackeado tu dispositivo.Es fácil detectar esto, revisa tu historial de llamadas y si ves números a los que llamaste que no conoces o recuerdas haber hecho, quiere decir que alguien ha controlado tu teléfono.Es normal que en algunos sitios web o juegos en línea salgan pop ups (ventanas emergentes), sin embargo, si has notado que últimamente para todo te aparecen, ten cuidado ya que son virus usado para el hackeo.Es normal que si estás fuera o en área sin WiFi uses tus datos móviles, pero si notas que comienzan a acabarse muy rápido revisa qué apps gastan más. Si notas algo sospechoso, quizá es un malware en una aplicación y fue instalado por un hacker que roba tus datos.Estos son solo algunos de los síntomas que pueden ser un indicador de que tu teléfono fue hackeado. Pero puedes evitar esto con: