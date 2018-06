Advierten riesgos con TLCAN bilateral

Ciudad de México— El riesgo de buscar pactos bilaterales en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es que para poderlos negociar, tendría que denunciarse el actual acuerdo y hay riesgo de desequilibrar la estructura productiva, dijo Moisés Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI).Por el momento, añadió, el Gobierno mexicano no ha hablado de diseñar una estrategia para abordar una negociación de esta clase, y si bien no dejan pasar por alto estas señales, éste no es el tema prioritario actual."Técnicamente no es muy fácil de hacer porque tienes que deshacer el existente primero y luego formular uno nuevo."Tampoco tenemos claros los incentivos de ir por un acuerdo bilateral cuando la idea de las cadenas de abasto de un producto es que puedan navegar a través de los tres países", dijo en entrevista con Grupo Reforma.Adicionalmente, mencionó que de presentarse una negociación bilateral, lo más probable es que la Administración estadounidense de todos modos presente estas cláusulas tóxicas que está insistiendo en la actual negociación, lo cual llevaría al mismo resultado.De todos modos, el trabajo de la negociación del acuerdo continúa, y por el momento con todo y lo complicado de la situación, se sigue trabajando en él sin que haya habido un rompimiento."El ambiente se enrareció, sin duda es complicado sentarse a la mesa a negociar cuando tienes un socio que acaba de poner aranceles a tus productos y que tienes un problema de concepto muy marcado."Nosotros lo que estamos haciendo es que los equipos técnicos siguen trabajando, algunos temas se han visto en las mesas, pero el ritmo ha bajado de manera muy dramática", señaló el director del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales.Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, confirmó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no se han abandonado y que se está trabajando en la misma dinámica previa."México ha sido claro y Canadá lo ha sido también. El principal interés es mantener un acuerdo que ha sido benéfico para la región. Creemos que habría pérdida de valor si dejara de ser una integración trilateral", explicó.La base del acuerdo, mencionó el funcionario, es mantener la competitividad regional, por lo cual romper el acuerdo restaría este factor.Sin embargo, no hay fecha de probable conclusión para la renegociación. Aunque sigue habiendo comunicación entre las partes, no hay una agenda concreta para una reunión trilateral de los tres ministros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.