Google pone freno ético a inteligencia artificial

Ya en el siglo XX, el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov había incluido en sus historias las famosas 3 leyes de la robótica, que invariablemente se programaban en los cerebros positrónicos de los seres artificiales que poblaban sus historias.Esas leyes servirían de freno a los robots, para que no se salieran de control y se rebelaran contra la humanidad que los creo. Hoy, el futuro nos ha alcanzado y las empresas que desarrollan inteligencia artificial comienzan a incluir, al menos en sus estatutos, algunos lineamientos para que no haya peligro al momento de trabajar con la inteligencia artificial (I.A.).Google prometió que no utilizará la I.A. en aplicaciones relacionadas con armas o espionaje, como parte de una nueva serie de principios diseñados para determinar su uso.El director general Sundar Pichai presentó los principios en los que Google se compromete a crear aplicaciones de inteligencia artificial que sean “socialmente benéficas”, que eviten la creación o el refuerzo de prejuicios y sean responsables con la población.El anuncio se dio después de que Google reportó la decisión de no renovar un contrato con el Pentágono en el que su tecnología de inteligencia artificial ayudaba a analizar las grabaciones de drones.Su asistente de voz o la forma en la que Google Fotos categoriza las imágenes dependiendo de lo que aparece en ellas, es ya parte de la oferta cotidiana de la firma; sin embargo, la compañía confirmó que su apuesta por el futuro radica en esta tecnología y que es necesario poner estándares para su uso adecuado a través de algunos principios, publicó Expansión. A continuación se enumeran:1- Por el bien socialTomarán en cuenta el impacto social y económico de cualquier desarrollo y procederán a implementar nuevas tecnologías en sitios o ambientes en donde el riesgo sea menor que el beneficio.2- Evitar reforzar o crear sesgos injustosBuscarán evitar que la tecnología refuerce o cree sesgos de opinión o que refleje juicios que puedan causar algún impacto negativo en la sociedad, particularmente relacionado a características de raza, etnia, género, nacionalidad, estrato social, orientación sexual, habilidades o inclinaciones políticas y religiosas.3- Construir y probar para la seguridadEn términos de seguridad, la firma se comprometió a desarrollar AI en línea con principios que pongan por encima la seguridad de los usuarios, y aclaró que en casos en los que sea apropiado se harán pruebas de los desarrollos en ambientes controlados.4- Rendir cuentasEn este sentido, Google advirtió su compromiso para hacer desarrollos que se nutran de dirección humana y control.5- Incorporar principios de privacidad desde el diseñoLa firma dijo que sus desarrollos estarán abiertos para el escrutinio y exhortó a trabajar bajo arquitecturas de privacidad y que provean a los interesados de controles de transparencia y control sobre el uso de datos.6- Desarrollar para el buen usoLa firma advirtió que limitará el desarrollo de la tecnología para aplicaciones que puedan causar algún tipo de daño y evaluarán este riesgo en cuatro factores: propósito para el desarrollo, el origen de la tecnología que se busca desarrollar y su originalidad, su posibilidad de escalabilidad y qué tanto hace sentido que Google se involucre en el desarrollo de dicha aplicación.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.