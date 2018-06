Ciudad de México— México podría aplicar aranceles a otros productos importados de Estados Unidos bajo el esquema conocido como "carrusel", si el país vecino no cancela los que impuso al acero y aluminio del país, según la Secretaría de Economía."Tú puedes cambiar la lista de productos cuando quieras, se llama carrusel, cambias los productos, eso te permite que tus medidas sigan teniendo el mismo impacto porque a lo largo de los meses los operadores económicos de alguna manera van asimilando el costo de los aranceles, si los cambias mantienes vigente el impacto", dijo Guillermo Malpica, titular de la oficina Comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en Washington de la Secretaría de Economía.El esquema carrusel consiste en poner aranceles a determinados productos por unos cuantos meses, para después retirarlos y aplicarlos a otros.Hacer algo así sirve para ejercer presión y envía el mensaje a fabricantes de determinado productos que no están en la lista que pueden ser los siguientes afectados, lo que provocaría que ellos a su vez busquen al Gobierno de Estados de Unidos para revertir el daño mediante la cancelación de los aranceles al acero y aluminio, explicó.Aunque evitó mencionar qué productos podrían ser castigados, comentó que deben seleccionarse aquellos que no produzcan un efecto inflacionario importante.Eso implica, idealmente, que no sea uno de la canasta básica ni tampoco sería favorable escoger aquéllos que forman parte importante de una cadena de suministro, expuso tras participar en el 18 Foro Nacional del Transporte de Mercancías.Aunque pueden imponerse aranceles a aquellos productos que México pueda comprar a otro país, precisó.Aclaró que hasta ahora no se ha fijado una fecha tentativa para emitir una nueva lista de productos importados de Estados Unidos que serían gravados con aranceles.Malpica aseguró que esta medida es inmediata, pero ante los aranceles impuestos, México ya presentó una queja en la OMC para celebrar consultas con Estados Unidos bajo el sistema de resolución de disputas del organismo.Además, anticipó que el País irá al panel del TLC donde impugnará la medida de Estados Unidos, por no cumplir con las reglas de acuerdo comercial.Pese a esta situación, Malpica descartó que la renegociación del TLC se frene y avance sólo un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, ya que no es el ideal del País."El Tratado tiene que seguir siendo trilateral, México no apoya un tratado bilateral, no apoya una estrategia que es más de Estados Unidos de divide y vencerás", declaró.Sobre la propuesta de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, de elevar 25 por ciento los aranceles a la importación de automóviles y autopartes, refirió que México participará en el periodo de consultas que en casos así abren autoridades de ese país.La intención de eso será manifestar su rechazo a esta idea.