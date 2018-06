Aranceles ya pegan donde duele

Las carnitas, los tacos al pastor y el buche son algunos de los alimentos elaborados con carne de puerco que están aumentando su precio, tras el alza que se dio el lunes en este producto importado de Estados Unidos.En un recorrido realizado por varios negocios de este giro, mencionaron que se han visto en la necesidad de realizar ‘ajustes’ de uno a cinco pesos para no mermar sus ganancias.Informaron que aunque de su bolsillo soportaban el incremento que las carnicerías estaban realizando por el alza del dólar desde semanas atrás, la gota que derramó el vaso fueron los impuestos extras que se pagan para cruzar el producto a Juárez por la Aduana Mexicana.Ezequiel Balderas, trabajador de una taquería del área de San Lorenzo, dijo que la orden al pastor se incrementó cinco pesos y de los 40 pesos a los que se vendía el lunes, desde ayer cuestan 45, pues el precio al que compran ahora la carne de cerdo es de 53 pesos, comparados con 43 de hace un mes.“Ya habíamos dicho que estábamos considerando aumentar los precios, pero ahora ya nos vimos en la necesidad de hacerlo porque suman 10 pesos más por kilo en menos de un mes”, dijo.En el caso de los tacos de buche, de 30 pesos subieron a 35 por esa misma razón.Balderas, quien desde hace más de 25 años se dedica a la venta de tacos, aseguró que hace tiempo no se veía una situación como la que se está viviendo ahorita por la guerra comercial entre Estados Unidos y México que a su vez ha impactado en el precio del dólar.Clara Soto, encargada de un local de carnitas también en esta área de la ciudad, mencionó que aunque este platillo no aumentará de precio para los comensales, se dejará de ofrecer la promoción de un refresco gratis en la compra de un kilo.“Teníamos una oferta de un kilo de carnitas a 200 pesos más una soda, pero ya vamos a quitar la soda porque sino no sale”, expresó.En el caso de ellos, mencionó que apenas ayer le subieron el precio del kilo de cerdo de 42 a 54 pesos, por lo que esperaran varios días para ver que tanto pueden soportar este incremento o ver si existe la necesidad de reflejarlo en los platillos que vende.Hasta el martes, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para cobrar más aranceles a la carne que llega desde Estados Unidos, el precio por kilo de pierna de puerco en algunos supermercados era de 84.99 pesos, mientras que a finales de mayo del año pasado se vendía en 39.99 pesos. (Iris González / El Diario)

