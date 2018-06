Se duplica precio de carne de puerco

Un incremento del 112.53 por ciento acumula el precio de la carne de puerco importada en el último año solamente con el alza del dólar, mientras que comerciantes de ese giro realizan otro ajuste de 3.50 pesos más por kilo que ahora se paga en la Aduana Mexicana para cruzar el producto a Juárez.Hasta el martes, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para cobrar más aranceles a la carne que llega desde Estados Unidos, el precio por kilo de pierna de puerco era de 84.99 pesos en los supermercados, mientras que a finales de mayo del año pasado se vendía en 39.99 pesos.Este incremento es atribuido por los comerciantes del ramo únicamente al alza que se ha dado en el precio de dólar, pues en ese mismo mes del año pasado se vendía en 18.84 pesos en bancos y 18 pesos en centros cambiarios.El promedio actual es de 20.68 pesos en bancos y 19.30 pesos en casas de cambio. Los vendedores de carne advirtieron que a partir de julio el cobro de aranceles subirá otro 10 ciento para sumar en total un 20%, lo que se traduce en 7 pesos más que por kilo que tendrán que pagar los juarenses solamente en impuestos.Pablo Duran, presidente de la sección especializada de carnes en la Cámara Nacional de Comercio, informó que desde el lunes se modificaron los precios de cerdo en las carnicerías y de los 30 a 32 pesos por kilo al mayoreo en los que oscilaba durante el fin de semana, subió a 37, con los 3.50 pesos más que cobra la Aduana Mexicana correspondientes al 10 por ciento de aranceles.Elizabeth Villalobos, comerciante del gremio de la carnicería, comentó que más que una represalia de México al Gobierno de Donald Trump como respuesta del aumento de aranceles que se impuso al acero y aluminio, se trata de una medida que a los únicos que afectara son a los consumidores mexicanos.“Es un producto de la canasta básica y no es posible que lo estén aumentando tanto. Era la única opción que muchas personas tenían porque la carne de de res esta carísima, más de 100 pesos y no les alcanza para eso”, añadió.Por semana importa entre 40 y 60 toneladas de este producto, mientras que por año suman cerca de 2 mil toneladas.“Yo solamente soy una pequeña comerciante, no importo grandes cantidades como lo hace un Smart, un Soriana o cualquier otra tienda grande”, dijo. (Iris González / El Diario)

