Beijing– El fabricante chino de teléfonos Huawei afirmó el miércoles que nunca ha recopilado o almacenado información de los usuarios de Facebook, luego de que la red social reconoció que compartió datos con Huawei y otras empresas.Huawei, una empresa señalada por los agentes de inteligencia de Estados Unidos como una amenaza a la seguridad nacional, está dentro de una nueva oleada de acusaciones sobre cómo gestiona Facebook los datos personales de sus usuarios.Las compañías chinas Huawei, Lenovo, Oppo y TCL están entre los muchos fabricantes de dispositivos móviles que tuvieron acceso a datos de Facebook de forma "controlada" y autorizada por la red social, de acuerdo con el comunicado emitido el martes por Francisco Varela, el vicepresidente de colaboraciones móviles de Facebook.Es un nuevo escándalo de privacidad para Facebook desde que surgieron acusaciones en marzo de que la empresa británica de análisis de datos Cambridge Analytica había recopilado información de forma indebida de decenas de millones de usuarios de Facebook en un intento para influenciar las elecciones presidenciales de Estados Unidos.El miércoles, el exdirector general de la ahora extinta empresa, Alexander Nix, se enfrentó a los legisladores británicos cuando negó que su firma hubiera cometido una práctica deshonesta.Nix dijo que está avergonzado de haber sido captado por una cámara cuando estaba alardeando de que podría atrapar a figuras políticas al comprometerlas con sobornos y mujeres ucranianas. Sin embargo, insistió en que periodistas sin escrúpulos y encubiertos le habían tendido una trampa, una afirmación que la televisora Channel 4 News rechazó.Agregó que la empresa fue culpada injustamente por haber llevado a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump.En cuanto a las sociedades de Facebook con los fabricantes de dispositivos móviles, el periódico The New York Times ha detallado la forma en la que Facebook ha dado a las empresas un amplio acceso a sus datos, incluido el historial de trabajo, situación sentimental y los "likes" de sus usuarios y sus amigos.En un reporte, el periódico indicó que entre los receptores de dichos datos estaban las compañías chinas como Huawei que han sido catalogadas como una amenaza de seguridad nacional por el Congreso estadounidense. Por su parte, Facebook indicó que terminaría su sociedad de datos con Huawei para fines de esta semana.Aunque Facebook está prohibido en China, el gobierno pudo haber tenido acceso a los perfiles de los usuarios de otras partes del mundo, incluidos de los estadounidenses que tengan un teléfono de Huawei. Sin embargo, no hay evidencia de que ello sucedió. Facebook señaló que ayudó a diseñar y aprobó la aplicación para Huawei, así que sabe que la información permaneció en los teléfonos de sus usuarios y no fue remitida a la empresa china.

