Terminar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con un mal acuerdo o un pacto bilateral es peor a que no haya Tratado, dijo Gerardo Esquivel, asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia que lidera las encuestas, reveló el sitio Bloomberg."Por supuesto que López Obrador preferiría que no haya TLC a un mal acuerdo", dijo Esquivel en entrevista en Bloomberg TV cuando se le preguntó si el candidato compartía la opinión de Canadá sobre el tema."Realmente no estamos buscando un acuerdo bilateral con Estados Unidos o Canadá. El acuerdo trilateral es lo que queremos", señaló.López Obrador insistiría en ser parte de las negociaciones si es elegido y presionaría para que las conversaciones del TLC siguieran siendo trilaterales.El asesor económico del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la Casa Blanca está considerando seriamente negociaciones separadas con México y Canadá.El peso mexicano se debilitó este martes a su menor nivel en más de un año ante las preocupaciones de que un pacto comercial con Estados Unidos no se apruebe antes de 2019.López Obrador ha hablado duro contra Trump y ha criticado al TLC en el pasado, pero también ha hablado a favor del libre comercio y el acuerdo trilateral durante su campaña.Cuando se le pidió que aclarara los mensajes contradictorios de la campaña de López Obrador sobre la histórica reforma petrolera, Esquivel dijo que los contratos privados de perforación ya adjudicados en subastas serían respetados, a menos que se descubra que hubo corrupción durante un proceso de auditoría.Dijo que el ritmo de las subastas futuras se desaceleraría, pero lo más probable es que continúe para los bloques de aguas profundas, ya que México no cuenta con los recursos o la tecnología para llevarlos a cabo."Hasta ahora, con los contratos que hemos estado revisando, los acuerdos están bien para nosotros. Creo que el Estado obtuvo un trato justo en estas subastas, por lo que podrían continuar", mencionó.Esquivel dijo que López Obrador no espera alcanzar la mayoría necesaria de dos tercios en el Congreso para realizar reformas constitucionales al petróleo y la educación.López Obrador insistiría en julio detener temporalmente la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) -cuya inversión será de 13 mil millones de dólares-, con el fin de revisar los contratos y decidir si se mantiene el proyecto actual, dijo Esquivel.Respecto a que Guillermo Ortiz estaría siendo considerado por López Obrador para un puesto en el Gabinete, Esquivel dijo que no hay posibilidades de que el ex Secretario de Hacienda y Gobernador del Banco de México (Banxico) sea nombrado para un alto cargo.Sin embargo, dijo que se podría pedir a Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, que se sume a la Administración, pero aún no se le ha ofrecido un puesto específico.El equipo de transición de López Obrador sería muy similar a las 17 selecciones para el Gabinete que anunció a partir de diciembre, dijo Esquivel.Carlos Urzúa se convertiría en el Secretario de Hacienda. En la misma línea, el hombre que dirigió al equipo asesor del candidato durante la campaña, Alfonso Romo, probablemente encabezará su equipo de transición si gana las elecciones.