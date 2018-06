Ofrece China comprar 70 mmdd a EU para evitar aranceles

China ofreció adquirir cerca de 70 mil millones de dólares en productos estadounidenses agrícolas y de energía durante el primer año de un paquete, cuyo objetivo es evitar los aranceles de Estados Unidos, señaló una persona a quien se informó sobre las pláticas, reveló The Washington Post.La oferta se realizó en el curso de fin de semana en las pláticas efectuadas en Pekín con el secretario de Comercio Wilbur Ross, como parte de las negociaciones que podrían obligar al presidente Trump a tomar la difícil decisión de aceptar la propuesta o presionar en busca de mayores concesiones.En el paquete se incluirían más compras de soya, maíz y otros productos agrícolas estadounidenses. Asimismo, China adquiriría más exportaciones de petróleo crudo y gas natural de Estados Unidos a fin de saciar su hambre de energía.El Wall Street Journal fue el primero en dar la noticia.Resulta poco probable que la compra de más crudo y gas natural eleve el total de las exportaciones de dichos combustibles por parte de Estados Unidos, pues probablemente desviaría las exportaciones contempladas con anterioridad para otros destinos.Tras las pláticas que tuvieron lugar en Pekín, la delegación negociadora china encabezada por el viceministro Liu He emitió un comunicado diciendo que “los dos bandos han tenido buena comunicación en varias áreas como agricultura y energía, habiendo tenido progreso positivo y concreto mientras que ambos bandos aún no confirman pormenores relevantes”.La Casa Blanca ha manifestado la posibilidad de seguir adelante con los planes de imponer a mediados del presente mes aranceles a productos chinos por 50 mil millones de dólares en caso de no llegarse a un convenio general para reducir drásticamente el déficit presupuestal por 375 mil millones de dólares.

