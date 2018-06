Renuncia director de Starbucks

Este lunes Starbucks informó que Howard Schultz, quien transformó una pequeña cadena de cafeterías en un fenómeno mundial de cafeterías, restaurantes y granos de café con más de 28 mil locales en 77 países, a partir del 26 de junio dejará su cargo como director ejecutivo y miembro del consejo de la empresa, informó The Washington Post.Uno de los directores generales más reconocidos de Estados Unidos, desde hace largo tiempo Schultz surgió como líder de temas cívicos como inmigración, asuntos de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual y el control de armas. La medida ha renovado especulaciones sobre los posibles planes de Schultz para contender por un puesto político.Este lunes Starbucks informó que Howard Schultz, quien transformó una pequeña cadena de cafeterías en un fenómeno mundial de cafeterías, restaurantes y granos de café con más de 28 mil locales en 77 países, a partir del 26 de junio dejará su cargo como director ejecutivo y miembro del consejo de la empresa.Uno de los directores generales más reconocidos de Estados Unidos, desde hace largo tiempo Schultz surgió como líder de temas cívicos como inmigración, asuntos de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual y el control de armas. La medida ha renovado especulaciones sobre los posibles planes de Schultz para contender por un puesto político.En entrevista con el New York Times, se dice que Schultz reconoció la posibilidad de que contemple el servicio público. Cuando se le preguntó específicamente si estaba planeando buscar la Presidencia, Schultz dijo: “tengo intenciones de pensar en varias opciones, y entre ellas podría estar el servicio público. Pero me falta mucho para tomar alguna decisión en torno a mi futuro”.De 64 años, Schultz lleva años manifestando su interés en participar más en la vida pública, aun si ha sido ambiguo en las preguntas sobre si hará campaña para ser presidente. En 2015, Schultz abordó directamente el tema de la especulación en un editorial para el New York Times, escribiendo que “no obstante el estímulo de otras personas, no tengo intenciones de entrar en la contienda presidencial. No he terminado de prestar servicio en Starbucks”.Schultz ha ampliado por años sus esfuerzos filantrópicos a través de Starbucks y la fundación de su familia, la cual se dedica a ayudar a excombatientes, dar empleo a personas jóvenes y a auxiliar en el estado de Washington a los indigentes. Asimismo ha sido coproductor de una serie de documentales en Starbucks relativos a estadounidenses ejemplares que participen en actos de ciudadanía y civilidad, abriendo una oficina personal independiente dedicada a manejar sus propios asuntos.Schultz no ha temido asumir posiciones políticas en Starbucks. Cuando el presidente Trump emitió una orden ejecutiva prohibiendo visitantes procedentes de siete países con mayoría musulmana, anunció que Starbucks contrataría 10 mil refugiados en los 75 países donde opera la compañía. “Ni nos quedaremos viendo, ni nos quedaremos callados”, dijo en ese entonces.Ahora que saldrá de Starbucks, Schultz se sumará al grupo de ricos empresarios mencionados como candidatos para 2020. Entre ellos están la magnate de los medios Oprah Winfrey, el inversionista en tecnología Mark Cuban y el financiero Tom Steyer.