Ciudad de México— Las exportaciones y firmas de nuevos contratos para la venta de acero a empresas de Estados Unidos están suspendidas tras la imposición que Trump hizo de aranceles a las importaciones de acero y aluminio.De acuerdo con fuentes de la industria metalúrgica en México, esta medida afectará la continuidad de servicios con otras ramas, como la del transporte por ferrocarril.Ferromex confirmó que siderúrgicas que envían productos por este medio de transporte suspendieron exportaciones a Estados Unidos.El tema no ha madurado, se tiene que analizar, buscar opciones; a dos o tres días no se puede definir”, señaló Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México. Aseguró que los contratos comprometidos deberán ejecutarse.La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero advirtió que una guerra comercial dañará las cadenas productivas dambos países.Los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones de productos mexicanos de acero, pusieron en stand by la firma de nuevos contratos para la venta de este metal a empresas estadunidenses, lo que afectará la continuidad de contrataciones de servicios con otras ramas, como la del transporte por ferrocarril, reconocieron fuentes de la industria.Comentaron que las exportaciones de productos de acero que México realiza a Estados Unidos, no pueden detenerse de la noche a la mañana, debido a que existen contratos, con plazos determinados, que incluso, ya fueron pagados.De acuerdo con Bloomberg, Lourdes Aranda, portavoz de Ferromex, declaró que las siderúrgicas que envían productos por este medio de transporte, específicamente mediante los servicios de esta empresa, han suspendido sus exportaciones a Estados Unidos.Aranda comentó que “es probable que algunos acuerdos o contratos que tenemos cambiarán (con las siderúrgicas)”.Fuentes de Ferromex, consultadas por Excélsior, indicaron que no se harán declaraciones sobre el tema, pero no confirmaron tal versión de la agencia.Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México (AHMSA), explicó que la imposición de aranceles que hizo Estados Unidos a la importación de productos mexicanos de acero y aluminio podrían impactar las ventas futuras de esos metales a la Unión Americana, pero explicó que existen contratos comprometidos que, incluso, podrían estar pagados, por lo que éstos deberán ejecutarse.“El tema no ha madurado, se tiene que analizar, buscar opciones; a dos o tres días no se puede definir”, indicó.Agregó que “yo creo que no se detendrán las ventas. Si algo estaba ya pactado, a lo mejor hasta pagado, ni modo que lo pares. No es así, de un día para otro”.Fuentes de la industria explicaron que sería un proceso normal que acereras en México pudieran detener la firma de nuevos contratos con compradores de la Unión Americana, hasta en tanto no haya un análisis del impacto y si las contrapartes aceptaran las nuevas condiciones derivadas de los aranceles.La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero) ha advertido que una guerra comercial afectaría a las cadenas productivas de ambos países.De acuerdo con un reporte que el Departamento de Comercio de Estados Unidos envió al presidente Donald Trump, se destacan diversas consideraciones que limitarían drásticamente el acceso al mercado de la Unión Americana del acero proveniente de los otros países integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y afectarían a diversas cadenas productivas, atentando contra los objetivos de integración de la región.