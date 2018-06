Ciudad de México– En ocasiones, cuando pagas con tu tarjeta de débito o de crédito, algunos establecimientos ya no solicitan que firmes un voucher. No es que la persona que te atendió olvidara pedirte firmar el voucher, sino que se trata del Servicio de Pagos Rápidos o QPS (Quick Payment Service).Este servicio tiene la finalidad de hacer más ágiles todas las transacciones en los comercios.Es importante que consideres que no todos los comercios hacen uso de este servicio, por tanto podrían solicitar tu firma aunque realices compras menores a 250 pesos.En caso de que no reconozcas una compra debes presentar una solicitud de aclaración ante la sucursal de tu banco. En caso de no recibir respuesta o que ésta sea en sentido negativo, acude a Condusef.Cuando no estés de acuerdo con algún movimiento que aparezca en tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales, contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, a partir de que se realizó el cargo, para presentar tu solicitud de aclaración ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de tu banco.El banco tendrá que abonar a tu cuenta el monto reclamado, a más tardar el segundo día hábil siguiente, sin requisito o trámite adicional alguno.Recuerda guardar todos los vouchers de las operaciones que realices con tu tarjeta de crédito o débito, aun cuando no contengan tu firma, para cualquier reclamación.Requisitos para las compras sin firma• Este servicio opera tanto para tarjetas de crédito o débito de cualquier banco, Visa o MasterCard• Está limitado a compras de hasta 250 pesos, así que si tu consumo es mayor a esa cantidad, invariablemente tendrás firmar• Es exclusivo para pagar restaurantes de comida rápida, cines, teatros, estacionamientos, misceláneas, máquinas expendedoras, farmacias y gasolineras.• Aunque el comercio no solicite tu firma debe entregarte un comprobante de pago, el cual debe contener la leyenda “Autorizado sin firma”