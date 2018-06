Empresas juarenses, vulnerables a ciberataques

Pese a las crecientes amenazas de ciberataques en el sector público y privado, la penetración de seguros que ofrecen protección contra estos riesgos en Ciudad Juárez no llega ni al 1 por ciento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac).Rafael Gómez Lima, presidente de Amasfac en Ciudad Juárez, dijo que los ciberseguros comenzaron a desarrollarse hace aproximadamente cuatro años, principalmente a partir de la promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales.Señaló que en la localidad este producto tiene poca injerencia entre las compañías de la localidad, pues no abarca ni el 1 por ciento del mercado de seguros en la región.Gómez Lima resaltó que lo anterior es preocupante, pues los ataques cibernéticos van en aumento, como ocurrió recientemente a nivel nacional cuando el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), operado por Banco de México (Banxico), se vio vulnerado por hackers.“Si vulneraron a un banco, que son los que poseen mayor seguridad, cualquiera puede ser atacado”, remarcó.De las 14 compañías adheridas a Amasfac, dos ofrecen aquí seguros contra ataques cibernéticos: AIG Seguros y Axa.Rafael Gómez comentó que la cobertura abarca desde robos de bases de datos, responsabilidad civil y revisiones periódicas a los servidores para detectar posibles amenazas.También / 2ECABEZATambién Telmex ofrece protección contra ciberataquesViene de la 1EEl asegurado está amparado contra daño patrimonial y se le restaura la información que le fue sustraída.El valor de la póliza ronda los mil dólares anuales, dependiendo del nivel de riesgo, comentó el presidente de Amasfac.El representante del sector asegurador en la ciudad mencionó que las empresas del área financiera o aquellas que manejen grandes volúmenes de datos personales son las que tienen mayor riesgo de ser hackeadas y por lo tanto son candidatas a contratar esta clase de seguros.Gómez Lima insistió en que el caso del ataque al sistema nacional de pagos no debe tomarse a la ligera y las empresas deben empezar a considerar esta cobertura.Además de las compañías asegurados que ofrecen este tipo de seguros, otras firmas del sector privado brindan también servicios de ciberseguridad.Una de ellas es Telmex, que ofrece prevención en extorsión, fraudes y robo de identidad.En el artículo de opinión “Nuevos retos de ciberseguridad en el sector financiero mexicano”, de la Firma KPMG, se menciona que El Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe en su reporte más reciente publicado en 2016, que los países están poco preparados para enfrentar la amenaza del cibercrimen.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.