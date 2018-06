Ciudad de México– Los productores de carne de res del norte de Jalisco han perdido 24 millones de pesos derivado de los robos de ganado que se han presentado, refirió Salvador Álvarez, vocal ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche.En las últimas tres semanas se han robado de los corrales mil 200 cabezas de ganado gordo, es decir, ya para ir a los rastros, informó Álvarez.Destacó que en ese estado cada cabeza vale 20 mil pesos."Son grupos, llegan y movilizan a los vigilantes y alguien me está diciendo que incluso traen hasta máquinas soldadoras para romper candados, embarcar y hacer todo en una noche", detalló.Describió que se pueden robar alrededor de 100 cabezas de ganado por noche."Llegan con lujo de violencia y se llevan 100 animales, o sea cinco camiones torton, cargados en una noche, es la delincuencia organizada también en el tema de abigeato (robo de ganado)", afirmó Álvarez.Los robos también se han presentando en otros estados como Puebla y Veracruz.Dijo que aunque por ahora, el abigeato no ha impactado fuertemente la oferta y el consumo, los productores quieren evitar que se agrave."Es difícil impactarlo con lo que llevamos, pero no queremos que esto siga y que vaya a aumentar como los otros temas de los huachicoleros. Yo creo que el crimen organizado ya anda metido aquí con eso", puntualizó.Por su parte, Miguel Ángel García, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), dijo, durante una conferencia, que su sector está siendo golpeado por la violencia que se viven en las carreteras.García refirió que, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Usuarios del Transporte Privado (ANTP), el 30 por ciento de los productos que se roban en carretera son alimentos.En general, de todos los productos, durante el primer trimestre del año los robos en carretera se incrementaron alrededor del 70 por ciento respecto a 2017.Por ello solicitó que exista certeza jurídica en el comercio nacional."La producción de lácteos y la actividad primaria está inmersa en un contexto que requiere la certeza jurídica, el respeto de las leyes y eso tiene que ver con la existencia de un marco pleno de seguridad, para que puedan prosperar."Evidentemente cuando esto no es así, pues hay dificultades para que estas y todas las actividades económicas se desplieguen en todo su potencial", concluyó García.

