Condenan UE y Macron aranceles de Trump

París— La jefa de comercio de la UE, Cecilia Malmstrom, y la oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, condenaron la imposición de aranceles de Estados Unidos al acero y aluminio.En una llamada telefónica por la noche, Macron le dijo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que las nuevas tarifas estadounidenses para productos europeos, mexicanos y canadienses son ilegales y un "error".La oficina de Macron dijo en un comunicado el viernes que los dos presidentes hablaron por teléfono luego de que el Gobierno de Trump anunciara la decisión de imponer aranceles del 25 por ciento sobre el acero y aranceles del 10 por ciento sobre el aluminio.La Unión Europea está planificando aranceles de represalia para el acero y los productos alimenticios de Estados Unidos en las próximas semanas, una vez que calcule el costo exacto para las compañías.Macron prometió que la respuesta sería firme y proporcionada y de acuerdo con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.La decisión de Estados Unidos vino a pesar de las conversaciones de último minuto en París esta semana para tratar de llegar a un acuerdo.Por su parte, Malmstrom dijo que la medida dañaba las relaciones internacionales."(Los aranceles) están debilitando aún más las relaciones transatlánticas", dijo, "causarán mucho daño a nuestra industria de acero y aluminio".La jefa de comercio desestimó el argumento de la Administración Trump de que las tarifas son necesarias por razones de seguridad nacional de los Estados Unidos."La seguridad interna no es relevante. Es puro proteccionismo", dijo.Las empresas de todo el mundo han expresado su preocupación sobre las tarifas y el riesgo de que pueda iniciar una guerra comercial, en la que ambas partes se golpean mutuamente con medidas de golpe por golpe.Volkswagen de Alemania, el mayor fabricante de automóviles de Europa, señaló que ningún lado ganaría una guerra comercial.En una declaración a The Associated Press, Volkswagen dijo que ve los aranceles con arrepentimiento y preocupación."Existe el temor de que esto marque el inicio de una espiral negativa de medidas y contramedidas en las que finalmente no habrá ganadores", dijo la compañía.La compañía con sede en Wolfsburg está haciendo un llamado para el diálogo entre los Estados Unidos y la UE dentro de los principios reconocidos de la Organización Mundial del Comercio para evitar cualquier daño económico a largo plazo.

