Afectan aranceles negociaciones del TLCAN

La decisión del gobierno de Donald Trump de imponer a Canadá y México aranceles en el acero y aluminio representa el golpe más reciente en las pláticas destinadas a renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, mismas que empezaron el año pasado y en mayo ya se habían topado con trabas.En vez de obligar a Canadá y a México a hacer concesiones sobre el TLCAN, opinan analistas, resulta más probable que la medida arancelaria refuerce la determinación de México y de Canadá de no acceder a las poco convencionales exigencias por parte de Estados Unidos, como la eliminación de los paneles internaciones para resolver disputas comerciales y la nueva cláusula según la cual el convenio vencería de no ser renovado explícitamente cada cinco años.Estados Unidos “quizá vea esto como una manera gratis de aplicar presión adicional. Pero el resultado será contraproducente”, dijo Gordon Ritchie, exembajador canadiense para negociaciones comerciales.Ritchie y otros analistas consideran que los aranceles intensifican el marco de mala voluntad y generalizada guerra comercial en las negociaciones en torno al pacto, nada de lo cual favorece la resolución del estancamiento del TLCAN.Tras darse a conocer la noticia de los aranceles, de inmediato surgieron tensiones entre los socios comerciales, pues el primer ministro canadiense Justin Trudeau calificó la medida como “totalmente inaceptable” mientras que Canadá y México respondieron con sus propias represalias.Al principio, México y Canadá habían quedado exentos de los aranceles bajo la condición del avance en el TLCAN. Pero los negociadores de los tres países no lograron llegar a un acuerdo en el plazo informal de mayo que se habían fijado a fin de que el Congreso de Estados Unidos tuviera tiempo de someterlo a votación antes de que asuman el año próximo su cargo los legisladores electos en noviembreEl presidente mexicano Enrique Peña Nieto y Trudeau se comunicaron el jueves vía telefónica y hablaron sobre su rechazo de los aranceles y las medidas que planeaban tomar en represalia. A pesar de la sombra que actualmente se proyecta sobre las pláticas, ambos manifestaron su compromiso a tener éxito en las renegociaciones del TLCAN, dijo la oficina de prensa de la presidencia mexicana.Ildefonso Guajardo, el ministro de economía y jefe de los negociadores comerciales de México, señaló que la decisión respecto a los aranceles causó tensiones en las conversiones con el representante comercial Robet Lighthizer y el secretario de comercio Wilbur Ross de Estados Unidos, pero que las pláticas continúan.“Esto es totalmente incomprensible, sobre todo debido a que en el mercado del aluminio nosotros les comparamos a ellos más de lo que les vendemos”, dijo Guajardo el jueves en México en Radio Centro.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.