El primer ministro canadiense Justin Trudeau señaló que meses de intensas negociaciones entre su país, Estados Unidos y México se derrumbaron el martes cuando el vicepresidente estadounidense Mike Pence exigió que cualquier acuerdo se venza de manera automática en cinco años, informó The Washington Post.Trudeau dijo haber estado preparado para viajar la presente semana a Washington con el propósito de intentar cerrar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero Pence señaló en llamada telefónica que la reunión sólo tendría lugar si se acordaba por adelantado la estipulación “ocaso”.“Tuve que enfatizar que no había posibilidad alguna de que ningún primer ministro canadiense firmara un TLCAN que incluyera la cláusula para terminar en cinco años y, obviamente, la visita no se realizó”, dijo el jueves Trudeau.Los comentarios de Trudeau se dieron luego de que el presidente Trump promulgara las sanciones económicas más rigurosas que ha impuesto hasta el momento contra aliados de Estados Unidos, estableciendo aranceles en las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea.Un funcionario de la Casa Blanca, quien pidió no ser identificado, indicó que Trudeau habló por última vez con Trump el viernes para luego llamar el lunes a Pence como seguimiento. El martes Pence llamó a Trudeau a fin de “hablar sobre las negociaciones en curso”.Anoche, al parecer Trump respondió directamente las críticas de Trudeau, diciendo en comunicado emitido por la Casa Blanca que “desde hace muchas décadas se han aprovechado comercialmente de Estados Unidos. Esos días se acabaron. Hace unas horas, se hizo llegar este mensaje al primer ministro canadiense Justin Trudeau: Estados Unidos aceptará un convenio justo, o no habrá ningún convenio”.Se espera que las tensiones aumenten. La semana próxima Trump, Trudeau y varios otros líderes mundiales tienen previsto encontrarse la semana próxima en Canadá durante una reunión del Grupo de los Siete.

