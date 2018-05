Planea Trump imponer aranceles a metales europeos

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea imponer aranceles a las importaciones europeas de acero y aluminio al no poder lograr concesiones de la Unión Europea, una iniciativa que podría llevar al bloque a imponer impuestos en represalia además de avivar las tensiones comerciales transatlánticas.Autoridades estadounidenses y europeas se reunieron el jueves en París para intentar forjar un acuerdo, aunque las esperanzas son pocas mientras el temor a una guerra comercial va en aumento."El comercio global no es una balacera en el OK Corral", bromeó el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, tras reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. "No se trata de quién ataca a quién, y esperar para ver quien sigue en pie al final".Es probable que los aranceles a la UE entren en vigor con un anuncio que se realizaría antes del final del plazo máximo establecido por la Casa Blanca para decidir sobre el asunto, que termina el viernes, según dos personas familiarizadas con las discusiones. Los planes de Washington podrían cambiar si las partes logran llegar a un acuerdo de último minuto, agregaron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato al tratarse de deliberaciones internas.Ross dijo al periódico francés Le Figaro que el anuncio podría efectuarse el jueves, probablemente tras el cierre de los mercados.Trump anunció en marzo que Estados Unidos aplicaría un arancel de 25 por ciento a las importaciones de acero y del 10 por ciento al aluminio alegando intereses de seguridad nacional. Pero concedió una exención a la UE y otras naciones aliadas."Siendo realistas, no creo que podamos esperar" evitar ni los aranceles ni las cuotas estadounidenses sobre el acero y el aluminio, señaló Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio del bloque. Aunque Washington decidiera renunciar a estos impuestos, Malmstrom dijo que "espero que querrían imponer algún tipo de límite a las exportaciones de la UE".Malmstrom se reunirá el jueves en París con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, además de con otras autoridades comerciales internacionales.Si la Casa Blanca sigue adelante con su plan arancelario, la Unión Europea amenazó con imponer aranceles en represalia al zumo de naranja, la manteca de cacahuete y otros productos estadounidenses.

