Atora cargas aduana de EU

Fallas en la Aduana americana mantienen atorado el cruce de cargas principalmente de la industria maquiladora.Transportistas reportaron que suman dos días que tardan hasta 6 horas en la fila para pasar a El Paso.La espera, dicen, se hace aún más larga ante las altas temperaturas registradas y en las horas pico.Alejandro González, delegado local de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, atribuyó la tardanza a las constantes fallas en la aduana americana.Detalló que los retrasos se reportaron en las líneas de carga de los puentes internacionales de Zaragoza, Américas y Santa Teresa, donde el tiempo de exportación se prolongó entre cinco y seis horas, cuando lo estimado es de solamente 30 minutos.Mencionó que el problema que se dio desde la tarde del miércoles se extendió todavía ayer por la tarde, provocando pérdidas tanto para ese sector como para las maquilas.Dijo que al menos unas dos veces al mes se registra este tipo de fallas en el sistema de la Aduana Americana, aunque la utiliza vez ocurrió hace tres meses.Los retrasos en los tiempos de cruce provocan que las mercancías que las maquilas necesitan no salgan a tiempo, lo que a su vez hace que los pedidos se vayan acumulando, explicó.También, dijo que el número de viajes de carga diarios se ven reducidos hasta en un 50 por ciento con este tipo de fallas.“A nosotros nos afecta tener ahí a los choferes varados tanto tiempo porque les pagamos por viaje, además de que el diésel se sigue consumiendo”, recalcó.Aunque indicó que ya se ha hecho presión a las aduanas de ambos países para mejorar sus sistemas, no se ha podido hacer algo al respecto y los problemas siguen presentándose.“No está ya en nuestras manos poder hacer algo”, exclamó.Se contactó a directivos de Index para consultar posibles afectaciones a las empresas por cruces tardíos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (Iris González / El Diario)

