Ven acereros impacto de 2 mmdd

Ciudad de México— Los acereros del país calculan que el impacto inmediato por las medidas arancelarias impuestas a México por el Gobierno estadounidense será de unos 2 mil millones de dólares."En cifras generales, los aranceles establecidos por Estados Unidos representan para el sector siderúrgico de México un impacto de 2 mil millones de dólares anuales y cabe destacar que en materia de siderurgia el superávit de Estados Unidos con México en los últimos dos años es de 3.6 billones de dólares", acotó la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).Por ello, las empresas agremiadas urgieron por medidas recíprocas inmediatas de parte del Gobierno mexicano, pues con un arancel similar al 25 por ciento que estableció Estados Unidos la afectación sería mayor para ese país y se evitaría el cierre de empresas y la pérdida de empleos.La Canacero, a través de un comunicado, puntualizó que 76 por ciento de las importaciones de acero que hace EU proceden de México y Canadá.Además, exhortó a que las medidas que tome el Gobierno mexicano sean aplicadas a todos los productos de acero que incluye Estados Unidos en su sección 232, independientemente de si se agrega el tema agroindustrial."Una decisión menor sería inaceptable", dijo la Canacero."Además de la reciprocidad frente a Estados Unidos, se debe actuar en forma inmediata ante la ruptura del balance en el mercado mundial por estas decisiones, con el fin de detener la avalancha de importaciones desleales que buscarán colocarse en nuestro País".Ante ello, pidió renovar la salvaguarda al sector a países con los que no se tienen tratados comerciales, así como un esquema de cupos a importaciones de productos de acero con naciones que sí tienen acuerdos comerciales con México.Además las empresas expresan su sorpresa por el hecho de que Estados Unidos sí hay logrado acuerdos con naciones fuera de la zona TLCAN."Dado que la sección 232 se basa en el criterio de 'amenaza a la seguridad nacional' y busca detener las importaciones desleales provenientes principalmente de China, problemática común de la región. Resulta increíble que países como Argentina, Brasil y Corea del Sur hayan logrado acuerdos con Estados Unidos que no alcanzamos los miembros del TLC", se lee en el documento.Este día, en conferencia, José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), dijo que debido a que el sector acerero ya había sido afectado con una medida similar en la Administración de Barack Obama, hay antecedentes que ya no permiten medidas suaves.Comentó que la modernidad de la industria acerera nacional y los ahorros que tienen deben ser los elementos que impulse la preferencia de México.Además, señaló que tras un año de negociaciones en las que no se tuvo éxito, el Gobierno reaccionó de manera directa y analizaría llevar la queja a Organización Mundial del Comercio, pero eso podría llevar hasta años alcanzar un acuerdo."Al igual que en el aluminio, en el tema del acero no hay fundamento económico, no hay un razonamiento sustentable que permita afirmar que el acero mexicano daña la economía de Estados Unidos", dijo De la Cruz."México es un gran negocio para los exportadores de acero norteamericanos".

