Advierten alza en productos

La guerra de aranceles entre México y Estados Unidos cobrará factura a los consumidores finales por los encarecimientos que traerá en los productos gravados, advirtieron especialistas.Mario Hernández, líder del segmento IMMEX de la consultora KPMG, dijo que en esta disputa de medidas proteccionistas ambos países pierden y la factura se pasará a los consumidores finales, al no poder sustituir de manera inmediata las importaciones.Comentó que los países recurren a importar precisamente porque en su producción nacional no encuentran suficiencia y reemplazarlas por otros países no es una decisión que puedan tomar de la noche a la mañana.Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma de consultoría Sólo Negocios, refirió que sin duda encarecerá procesos industriales y repercutirá en los precios de los alimentos, que ya de por sí enfrentan alzas.Para los exportadores mexicanos de acero o aluminio sus costos subirán y en Estados Unidos absorber un arancel traerá un proceso inflacionario, detalló.Héctor Núñez Polanco, director de Desarrollo Económico del Norte (Denac), dijo que los pequeños y medianos distribuidores deberán ajustarse para sobrevivir al arancel, como acortar sus plantillas laborales y reducir la inversión en desarrollo.La decisión de la Casa Blanca sobre los aranceles al acero y aluminio desfavorece a los consumidores fronterizos, principalmente en el área automotriz y en equipos de transporte, dijo Tom Fullerton, experto en economía de UTEP.Detalló que México es la tercera fuente más importante en cuanto a volumen de importación de acero y aluminio para los Estados Unidos.

