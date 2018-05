Piden suspender importaciones de manzana de EU

Como respuesta al anuncio de medidas arancelarias de Estados Unidos al acero y aluminio mexicanos, el senador Patricio Martínez pidió a la Secretaría de Economía suspender la importación de manzana norteamericana hasta asegurar que su consumo no representa un riesgo para los connacionales.“Hoy reitero mi solicitud de inmediata implementación de acciones de vigilancia sanitaria a las importaciones de manzana norteamericana, que por mucho tiempo han sido laxas y tolerantes, por el contenido de pesticidas y conservadores dañinos para la salud de los consumidores mexicanos, por lo que solicito se suspendan desde hoy esas importaciones hasta en tanto se establezcan protocolos de inspección y laboratorios que eviten cáncer y otras enfermedades a los consumidores de manzana norteamericana”, planteó Martínez García, exgobernador de Chihuahua.En una misiva dirigida al secretario de Economía, Idelfonso Guajardo, el legislador priista dijo que resulta inadmisible la postura del gobierno norteamericano, a la vez que saludó la respuesta del estado mexicano.“Estados Unidos es nuestro socio y resulta inaceptable que nos acuse de abuso en la aplicación de un tratado comercial que durante muchos años les ha resultado superavitario. Fomentar la buena relación humana y comercial con nuestros socios del TLCAN no implica de ninguna manera sumisión o actitud tolerante y pasiva ante las reiteradas violaciones a los acuerdos vigentes”, escribió Martínez.Además dijo que el hecho de que el gobierno encabezado por Donald Trump no considere las ventajas que le ha traído el TLCAN para la presencia de empresas norteamericanas en México es un juicio “parcial e inaceptable”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.