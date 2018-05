Ciudad de México– “Pokémon: Let’s Go, Pikachu!” y “Pokémon: Let’s Go, Eevee!” son los nuevos juegos que llegarán a Nintendo Switch el 16 de noviembre de este año.Los entrenadores regresarán a la región de Kanto, de la primera generación con un único objetivo: convertirse en maestros Pokémon, ahora con la posibilidad de compartir la aventura con un amigo al incluir un multijugador.Aunque la dinámica de juego en parejas no está explicada a detalle en el video de lanzamiento, tal parece que los entrenadores podrán capturar Pokémon y sumarse a batallas para subir de nivel juntos.La tecnología de los controles Joy-Con será aprovechada para emular a las poké bolas al hacer un movimiento de muñeca para pedirle a Eevee que salte al campo de batalla o cuando se quiera capturar a un Mewtwo.Otra de las novedades es que los gamer podrán enviar las criaturas de bolsillo capturadas en el juego móvil “Pokémon GO” a sus versiones de Pikachu o Eevee, por lo que sí, habrán valido los datos y horas consumidas al caminar para capturar a las poderosas criaturas.Por último, una de las adiciones que llama la atención es la Poké Ball Plus, que podrá sustituir al Joy-Con para tener la experiencia de la serie animada al encenderse y permitirnos interactuar con ella para sentir que capturamos a Pikachu y que nos acompaña en el mundo real.Los precios, tanto de los juegos, como de la Poké Bola, aún no han sido confirmados, pero ambos llegarán a tiendas simultáneamente.

