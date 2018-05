Transmitirán en maquilas el Mundial

La fiebre del Mundial Rusia 2018 llegó a Ciudad Juárez. Comercios reportan 20 por ciento más venta de pantallas, los restaurantes alistan la contratación de 15 por ciento más personal para atender la demanda de comensales y las empresas maquiladoras transmitirán los partidos de la Copa Mundial en las mismas plantas.María Teresa Delgado Zarate, presidenta de Índex Juárez, organismo que representa a la mayoría de las plantas maquiladoras en esta frontera, dijo que se dará permiso a los empleados para que puedan ver los partidos de la selección mexicana, además de la final de la Copa.La Copa Mundial de la FIFA 2018 tendrá como sede Rusia y se realizará del 14 de junio al 15 de julio.Alemania será el primer rival de México en el partido a llevarse a cabo el domingo 17 de junio de 2018 en el Estadio Lushnikí.Ante la proximidad de los partidos, cadenas comerciales y departamentales reportan un incremento de hasta un 20 por ciento en la venta de pantallas.En algunas tiendas se cuenta con promociones como 12 meses sin intereses y apartados a un mes.Los precios de las televisiones van desde los 2 mil 999 pesos hasta los 15 mil 999 en el caso de smart tv, siendo estas últimas las favoritas de los compradores.Unos de los que ya se preparan con la instalación de pantallas son los restaurantes, quienes también alistan las promociones que se ofrecerán durante la transmisión de los partidos.Martín García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que los juegos serán transmitidos por las mañanas, por lo que en este caso los restaurantes prepararan ofertas y desayunos para ofrecer.“Hay algunos restaurantes que su fuerte es la hora de la comida y la cena, pero están creando algunas estrategias para ofrecer desayunos durante la hora de los partidos”, comentó.Dijo que la afluencia de comensales podría incrementarse hasta un 15 por ciento en este tipo de negocios, por lo que algunos de ellos ya se alistan para contratar personal extra y atender esa demanda.En el caso de las terrazas y sport bars, indicó que estos preparan otras estrategias como es la repetición de los partidos y de esta manera aprovechar la fiebre del mundial.“Los bares no van a tener horarios de juegos para transmitir en vivo, pero dicen que aunque no les beneficia como hubieran esperado, si les genera un pequeño incremento de sus ventas”, indicó.“Si la gente no tuvo oportunidad de ver una partido porque estaba trabajando, de todos modos pueden ir en la noche a cenar y ver la repetición”, añadió.La fiebre del Mundial se aprecia ya también en las calles y comercios de todos los giros, en donde se ven artículos alusivos al equipo de futbol mexicano. Hasta en los cruceros se pueden ver ya las camisetas del tricolor y otros productos como cornetas, banderas, y hasta maracas. (Iris González / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.