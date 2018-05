Maravilla a usuarios de WhatsApp sus 4 nuevas funciones

, no es la primera vez (ni será la última) que mencionamos que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo por su sencillez. Sin embargo, también es una de las menos completas en el mercado.Por esta razón y para seguir conquistando a los usuarios la plataforma decidió desarrollar nuevas funcionalidades. Se espera que en los próximos meses se puedan disfrutar al menos estas 4:Se espera que esta nueva función —anunciada por Mark Zuckerberg en la última conferencia Facebook F8 para desarrolladores— tenga un gran impacto. Gracias a ella, serán posible realizar videollamadas en grupo entre varios usuarios del servicio. Esto podrá ser de mucha utilidad para los estudiantes y en el mundo laboral.Uno de los mayores problemas de WhatsApp radica en que algunos mensajes circulan por la Red sin que el remitente tenga conocimiento de ello. Para evitar esto las futuras versiones de la aplicación contarán con un indicador encargado de notificar al usuario que su mensaje ha sido reenviado. El remitente no tendrá control alguno sobre los reenvíos posteriores, pero al menos sabrá que su contenido continúa circulando.Ya popularizadas en otras redes sociales como LINE o Facebook, estos emojis de mayor tamaño y gran intensidad expresiva llegan ahora a WhatsApp. Ya no tendrás que conformarte con las típicas carita triste y feliz, ahora podrás expresar a más detalle tus sentimientos.En los próximos meses WhatsApp incluirá una posibilidad de envío de dinero entre particulares, que podría crecer en el futuro hasta permitir transacciones entre comercios. Todavía no hay un proyecto claro sobre la implantación de esta función, si bien figura entre las más deseadas por los usuarios. Otras aplicaciones similares, como WeChat, la app de mensajería más utilizada en China, ya cuentan con ella.También te recomendamos leer: Así recuperas una conversación eliminada en WhatsAppSi usas iPhone y decidiste actualizarlo a la última versión de iOS, es probable que las notificaciones de tus mensajes hayan dejado de decirte quién es el remitente. De hecho, puede que aparezcan completamente vacías, excepto por la palabra 'Mensaje'.Tranquilo, no sólo te ocurre a ti, es un fallo en las notifiaciones push que esta afectando a miles de usuarios.

