Alistan contraataque a EU por aranceles

Ciudad de México–En caso de que Estados Unidos imponga los aranceles anunciados en marzo pasado a las exportaciones de acero y aluminio a partir de este viernes, la Unión Europea, Japón, México y Canadá preparan represalias en consecuencia, informó ayer El Financiero en su portal de noticias.La Unión Europea notificó a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que establecería represalias inmediatas contra Estados Unidos por 3 mil 340 millones de dólares, mientras que las de Japón serían por 450 millones de dólares, según El Financiero.Por su parte, los gobiernos de México y Canadá han advertido que responderían igualmente con medidas espejo en caso de no ser exentados.El Financiero informó que la principal funcionaria de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström, se reunirá con sus pares de Estados Unidos, Wilbur Ross y Robert Lighthizer, en París hoy miércoles.A principios de mayo, Peter Navarro, asesor de Manufacturas y Comercio de la Casa Blanca, informó que Estados Unidos no alargará más las exenciones a los aranceles globales que aplica a México, Canadá y la Unión Europea y que estarán vigentes hasta el 1 de junio, de modo que antes de esa fecha se tomaría una decisión definitoria.Estados Unidos sostiene que sus aranceles de acero y aluminio no derivan de salvaguardias, sino de medidas de seguridad nacional, y por ello su gobierno realizó una investigación de la Sección 232 sobre las implicaciones de seguridad nacional en las importaciones de los dos productos, en lugar de una investigación de salvaguardia de la Sección 201.Por el contrario, la Unión Europea, Japón, Canadá y México califican la medida como una salvaguardia, por lo que tendrían derecho a aplicar medidas equivalentes o de represalia contra Estados Unidos, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC).Canadá y México representaron respectivamente 17.9 y 8.6% de las importaciones de acero y 40.5 y 1.5% de las importaciones de aluminio de Estados Unidos el año pasado.Estados Unidos impuso el 8 de marzo aranceles de 25% a las importaciones de acero y de 10% a las de aluminio, argumentando preocupaciones de seguridad nacional, y otorgó a 34 países exenciones, lo cual está ligado, para el caso de México y Canadá, con el resultado del avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).La administración del presidente Donald Trump ha dicho que todos los países exentos de los aranceles de la Sección 232 sobre las importaciones de acero y aluminio serán acotados a través de cupos u “otras restricciones”.

