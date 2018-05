La guerra comercial EU-China abre la puerta a México y en especial a esta frontera, coinciden expertos.Tras el anuncio del arancel del 25 por ciento al acero y aluminio, México vendió 138 veces más varillas a Estados Unidos.En el caso de Juárez, la venta de productos al extranjero también se puede disparar.Héctor Núñez Polanco, presidente de Desarrollo Económico del Norte, señaló que aunque las tarifas a los productos chinos aún no se han aplicado, el anuncio llevó a las empresas a tomar otras estrategias y buscar nuevos proveedores.“Este es un signo de cómo un comentario de unas tarifas hace cambios en los caminos comerciales que existen”, dijo.Consideró que estas negociaciones pueden ser aprovechadas para introducir otro tipo de productos elaborados con estos materiales, como mesas de trabajo, estanterías, de manejo de materiales, entre otras mercancías.“Ya no nada más vender la varilla, sino tratar de vender otros productos que tienen buen contenido de aluminio y otros metales”, expresó.El economista y director de la firma de consultoría Sólo Negocios, Alejandro Sandoval Murillo, dijo que “la guerra comercial con China y la exención a México nos beneficia porque salen más caros los aceros que vienen de China que de México y entramos ahí en un mejor escenario de mercado”.Sin embargo, agregó que “ahorita en lo que se toman esas decisiones sí nos está yendo bien, pero después del viernes no sabemos”.Indicó que este 1 de junio vence el plazo que Estados Unidos otorgó para la exención de aranceles a nuestro país y Canadá, si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se ha negociado en ese entonces.El asesor de manufacturas y comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, informó que Estados Unidos no alargará más las exenciones a los aranceles globales que aplica a México, Canadá y la Unión Europea, de modo que antes de esa fecha se tomaría una decisión definitoria.Ante ello, la Unión Europea, Japón, México y Canadá preparan represalias en el caso de que se les impongan aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio.Sandoval Murillo consideró que el plazo podría extenderse nuevamente y prorrogar el pago de impuestos a México si China no se apega a los acuerdos, permitiendo a nuestro país continuar siendo beneficiado. (Iris González / El Diario)

