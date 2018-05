Por primera vez en sus más de 135 años de historia, Coca-Cola lanzó ayer al mercado una bebida alcohólica, publicó CNN.Sólo un pequeño grupo de personas podrá comprarla. La bebida gaseosa con sabor a limón estará disponible con un 3 por ciento, 5 por ciento y 7 por ciento de alcohol, pero sólo para los consumidores en la isla japonesa de Kyushu.La nueva bebida es un "enfoque altamente específico en Japón dada su complejidad y riqueza" de la gama de productos de Coca-Cola en el país, dijo el portavoz de la empresa, Yohko Okabe.La bebida, llamada Lemon-Do, se une a una gran cantidad de competidores que venden refrescos alcohólicos similares en el mercado japonés, localmente llamado Chu-Hi, que por lo general combina un alcohol a base de granos con agua carbonatada aromatizada. Las bebidas enlatadas ofrecen una alternativa más barata a la cerveza y más opciones de sabor y contenido de alcohol, que van desde menos del 3 por ciento de alcohol hasta el 8 por ciento.Pero este lanzamiento no significa que Coca-Cola (KO, + 0.19 por ciento) va a ofrecer bebidas alcohólicas más ampliamente. La compañía ni siquiera ha hecho planes para lanzar el producto en todo Japón, y mucho menos ofrecer alcohol al resto del mundo. De hecho, el mercado japonés es uno de los más experimentales de Coca-Cola. En promedio, la compañía prueba 100 productos cada año en las estanterías del país, algunos de los cuales salen de sus fronteras.Además de un breve coqueteo con el mercado del vino en la década de 1970, Coca-Cola nunca ha estado en el negocio de los líquidos embriagantes, es decir, si no cuenta la cocaína utilizada para usarla en sus primeras recetas."Aún no habíamos experimentado con la categoría de bajo alcohol, pero es un ejemplo de cómo continuamos explorando oportunidades por fuera de nuestro ámbito principal", declaró Jorge Garduno, presidente de Coca-Cola en Japón.Garduno señaló que el producto muy seguramente no será vendido por fuera de Japón.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.