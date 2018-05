Monterrey, México– En los próximos días o semanas se podría presentar una presión especulativa para el peso, donde la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), la normalización de la política monetaria en Estados Unidos y el tema electoral en México son elementos suficientes para intensificar la especulación y generar volatilidad, indicó un análisis de CIBanco.La institución destacó que el tipo de cambio es uno de los mejores reflectores de la incertidumbre y las noticias sobre los tres temas mencionados han generado ajustes y movimientos robustos en el peso mexicano.Destacó que actualmente los inversionistas están esperando una apreciación (temporal) de la moneda para tomar posiciones en esos niveles y terminar de cubrirse ante la incertidumbre del proceso electoral en México.Dicha expectativa, dijo, se basa en que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo en la renegociación del TLC en los siguientes días, lo que podría provocar que la moneda mexicana se aprecie por momentos por lo menos 40 centavos.Sin embargo, la preocupación por el resultado electoral en México, junto con una apreciación generalizada del dólar, provocará una presión significativa por arriba de 20.50 pesos por dólar en la cotización spot.Con ello, indicó, es muy probable que el peso se encuentre de nueva cuenta inmerso dentro de un ambiente de fuertes movimientos especulativos en las próximas semanas, previo al día de las elecciones presidenciales.Mencionó que uno de los indicadores que mayor seguimiento se le estará dando para tratar de anticipar este incremento en la especulación es el de las posiciones netas de contratos de compra y venta en el mercado de futuros de Chicago, en particular los participantes conocidos como "no comerciales".Los participantes "no comerciales" son agentes que toman posiciones en el mercado de contratos de futuros con el objetivo de especular sobre los movimientos futuros del tipo de cambio.Estos agentes tienen como principal motivación la búsqueda de utilidades y actúan con base en sus expectativas sobre la dirección que esperan que tome el mercado en el muy corto plazo, destacó CIBanco.En términos muy simplistas, de las posiciones netas de los especuladores se puede extraer que el peso se aprecia (deprecia) cuando el número de contratos que se desea comprar (vender) es mayor que el que se desea vender (comprar). Esto es, las posiciones de los especuladores son como una especie de apuesta sobre los cambios en la demanda y oferta de la divisa mexicana, señaló.La institución estimó que por la misma razón, una vez que se conozca el resultado de las elecciones presidenciales, bajará la especulación e incertidumbre de los inversionistas y del mercado cambiario, independientemente de quien sea el candidato ganador para la Presidencia, lo que podría traer momentos favorables para el peso mexicano también en el corto plazo.En el mediano plazo, lo que redefinirá la expectativa del tipo de cambio será la interpretación del plan de acción pública de la nueva administración, así como su capacidad para dar confianza a los inversionistas.

