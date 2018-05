Un vehículo Tesla que chocó cuando estaba en piloto automático este mes en Utah aceleró segundos antes de la colisión contra un camión de bomberos que estaba parado, dice un reporte policial obtenido por The Associated Press. Dos personas resultaron heridas.Datos del Modelo S muestran que el coche eléctrico aceleró durante 3.5 segundos antes de estrellarse contra el camión de bomberos en un suburbio de Salt Lake City, dijo el reporte. La conductora apretó el freno una fracción de segundo antes del impacto.La policía indicó que el coche estaba detrás de otro vehículo y redujo su velocidad a 55 mph (89 kph) para corresponderse con el vehículo que iba delante. Dijo que el vehículo delantero muy probablemente cambió de carril y que el Tesla automáticamente aceleró para alcanzar su velocidad preestablecida de 60 mph (97 kph) sin advertir los vehículos detenidos.El reporte policial, obtenido por la AP ayer, provee detalles sobre las acciones del Tesla inmediatamente antes del choque del 11 de mayo y la familiaridad de la conductora con el sistema.La conductora, Heather Lommatzsch, de 29 años, le dijo a la policía que ella pensó que el sistema automático de frenos de emergencia del vehículo detectaría el tráfico y detendría el coche.Dijo que ella tenía el auto desde hacía dos años y usaba el sistema semiautónomo Autopilot en todo tipo de caminos, incluyendo la carretera en la que ocurrió el choque, dice el reporte.Lommatzsch dijo que el vehículo no proveyó alertas de ningún tipo antes del choque. Una testigo le dijo a la policía que ella no vio al coche encender las luces de frenos ni maniobrar para evitar el choque.Ni Lommatzsch ni Tesla respondieron a mensajes en busca de comentario.La compañía ha dicho que les advierte reiteradamente a los choferes que se mantengan alertas, con las manos al volante y en control del vehículo en todo momento, cuando usen el sistema Autopilot.

