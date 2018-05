Advierte Fiat Chrysler de problemas en el 'cruise control'

Fiat Chrysler anunció el retiro de 4,8 millones de vehículos en Estados Unidos porque en raras, pero aterradoras circunstancias, los choferes pudieran no conseguir apagar el autocrucero.La compañía les advirtió a los dueños que no usen el sistema, también llamado regulador de velocidad, hasta que sus vehículos sean reparados con una actualización de software.Fiat Chrysler dijo que el problema puede ocurrir si el autocrucero acelera al mismo tiempo en que ocurre un cortocircuito. Pero los frenos están diseñados para imponerse al motor y el vehículo aún así puede ser detenido. Cambiar la palanca a la posición de estacionamiento cancelaría el autocrucero, pero apretar los frenos o apretar el botón de autocrucero no funcionan.El problema fue detectado en pruebas de la red de computadora de los vehículos. Fiat Chrysler dijo que no tiene denuncias de choques ni heridos. Luego de descubrir el problema, la compañía revisó quejas de consumidores y encontró un caso que pudiera estar relacionado.En una queja presentada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tránsito en Carreteras (NHTSA), un automovilista en Olathe, Kansas, dijo que un SUV Dodge Journey del 2017 que había alquilado iba a unas 70 millas por hora (112 kph) con el autocrucero encendido cuando los limpiaparabrisas se encendieron por su cuenta y el acelerador se trabó.EL automovilista, que no fue identificado en la base de datos de la agencia, escribió que no pudo apagar el autocrucero ni apretando el freno ni el botón. El chofer consiguió frenar y llevar el vehículo a un costado de camino.El retiro anunciado el viernes incluye 15 modelos de Jeep, Dodge, Chrysler y Ram de seis años, con motores de gasolina y transmisiones automáticas. Modelos en Canadá, México y otros países también están afectados, pero la compañía aún está determinando cuáles.La NHTSA llamó a los automovilistas a no usar el autocrucero hasta que se hagan las reparaciones. La agencia dijo que para frenar los vehículos, llos choferes deben poner la palanca en neutral, frenar con fuerza y colocar la palanca en la posición de estacionamiento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.