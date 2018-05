¿Los Forester de Subaru, los sedanes de BMW y los Prius de Toyota plantean una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos?Donald Trump piensa que tal vez sí y ordenó al Departamento de Comercio que investigue si el riesgo es lo suficientemente grande como para imponer tarifas o cuotas a la importación de automóviles y repuestos extranjeros.El anuncio hizo que bajasen los precios de las acciones de las casas automotrices japonesas y europeas en los mercados mundiales este jueves. Y agravó las tensiones entre Estados Unidos y aliados como Alemania y Japón. La mayoría de analistas y economistas ridiculizaron la idea de que la seguridad nacional pueda peligrar por la llegada de vehículos importados a Estados Unidos."Es una ridiculez", afirmó Philip Levy, del Consejo de Asuntos Mundiales de Chicago y ex asesor comercial de la Casa Blanca. "Hasta donde yo sé no vamos a la guerra con los Escort de Ford".Trump está apelando a una ley muy poco usada por la cual el presidente puede restringir las importaciones y fijar tarifas si el Departamento de Comercio piensa que un producto compromete la seguridad nacional.Es la misma ley que invocó para fijar tarifas a las importaciones de acero y aluminio recientemente. Hasta ahora había sido invocada solo dos veces, en 1999, con el petróleo, y en 2001, con el acero y el mineral de hierro.En teoría, la dependencia de las importaciones puede debilitar a un país en tiempos de guerra y las tarifas tienen por fin dar impulso a ciertas industrias consideradas importantes para una nación.En relación con los automóviles, el gobierno de Trump parece estar usando una definición de seguridad nacional bastante ambigua. El secretario de Comercio Wilbur Ross dijo que la economía en general incidía en la seguridad nacional, con su "impacto en el empleo, en una cantidad de cosas que uno normalmente no asocia directamente con la seguridad militar".Pero la misma industria automotriz nacional, que se beneficiaría con las tarifas, pone en duda ese razonamiento."Creemos que la importación de vehículos no representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo la Alianza de Fabricantes de Automóviles en un comunicado.No. Antes de hacer su anuncio, Trump dijo anteayer en un tuit que Estados Unidos saldrá "muy beneficiado" en las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que "nuestros trabajadores de la industria automotriz van a estar muy felices".Sin embargo, hay quienes dicen que las tarifas pueden perjudicar la industria y eliminar empleos al generar un aumento de precios y una reducción en las ventas. Les tomaría años a las empresas construir fábricas para trasladar sus operaciones a Estados Unidos, algo costoso que las firmas tal vez quieran evitar."El consumidor podría posponer la compra de vehículos hasta que se vaya este gobierno o simplemente comprar autos usados", opinó Jeremy Acevedo, del portal del análisis del mercado automotriz Edmunds.com. "Sea como sea, esto podría perjudicar a fabricantes y consumidores por igual.

