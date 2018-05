Advierte Capitolio a Donald por arancel

Washington— Líderes del Congreso de Estados Unidos involucrados en temas comerciales criticaron a la Administración Trump por iniciar una investigación sobre automóviles importados que podría concluir en la imposición de aranceles a socios como México y Canadá.La Administración Trump arguyó ayer razones de seguridad bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, tal como lo hizo antes con el acero y el aluminio."La investigación 232 (del Departamento de) Comercio sobre las implicaciones de seguridad nacional del comercio de automóviles, camionetas y autopartes es profundamente equivocada", aseguró Orrin Hatch, presidente del Comité de Finanzas del Senado, cuya jurisdicción incluye el comercio.Además, el legislador Kevin Brady del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja expresó a través de un vocero su preocupación de que la indagatoria lleve a la imposición de aranceles y un aumento en los precios de vehículos."Una acción con aranceles tendría serias consecuencias para los consumidores estadounidenses", señaló en un comunicado.Aun cuando la investigación tardará meses en concluir, fuentes aseguraron a The Wall Street Journal que la Administración Trump busca un arancel de hasta 25 por ciento.En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Tom Donohue, quien expresó su oposición a la medida, aseguró que la industria automotriz estadounidense está prosperando y que la intención del Gobierno federal es atacar a socios como México."Esto no tiene que ver con seguridad nacional. La Administración ya ha señalado que su verdadero objetivo es sacar ventaja de la amenaza de un arancel en las negociaciones comerciales con México, Canadá, Japón, la Unión Europea y Corea del Sur", dijo Donohue."Ninguno de ellos o sus importaciones ponen en peligro nuestra seguridad nacional de ninguna manera", agregó.Sin embargo, el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, defendió este jueves la decisión."Bajo la Sección 232 (...) 'seguridad nacional' está ampliamente definida para incluir la economía, para incluir el empleo, para incluir una gran variedad de cosas que normalmente uno no asociaría", dijo a la cadena CNBC."Sin seguridad económica no se puede tener seguridad militar", agregó.Con México y Canadá a la cabeza en las importaciones de autos a EU, medios estadounidenses han conectado el anuncio con la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues uno de sus principales obstáculos es la regla de origen automotriz.De acuerdo con The Wall Street Journal, México habría aceptado incluir el factor salarial en la regla de origen estableciendo que un 20 por ciento del contenido fuera construido en países de altos salarios; la propuesta original de EU busca que dicho porcentaje sea de 40 por ciento.

