Samsung debe pagar 539 mdd por copiar partes de iPhone

San José— Un jurado falló el jueves que Samsung deberá pagar a Apple 539 millones de dólares como indemnización por copiar de manera ilegal algunas de las características del iPhone para atraer a los consumidores a comprar sus productos.El veredicto es el giro más reciente en una batalla legal que inició en 2011. Apple sostiene que Samsung no habría emergido como el principal vendedor de teléfonos a nivel mundial si no hubiera copiado la tecnología que impulsó el pionero iPhone para desarrollar una línea de dispositivos similares que se ejecutan en el software Android de Google.Fallos previos ya habían determinado que Samsung infringió algunas patentes de Apple, pero la cifra por compensación había quedado en un limbo legal. Otro jurado falló en un juicio de 2012 que Samsung debía pagar a Apple 1.050 millones de dólares, pero la jueza de distrito Lucy Koh redujo esa cantidad a 548 millones.El tema llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 2016 determinó que una corte inferior debía revisar 399 de los 548 millones de dólares. Ese fallo se basó en el concepto de que la indemnización no debía estar fundamentada en todas las ganancias que el gigante surcoreano de la electrónica obtuvo de los productos que copiaron del iPhone debido a que su infracción solo pudo haber violado algunas patentes.Apple había argumentado que le debían más de 1.000 millones de dólares, mientras que Samsung sostuvo que la cifra de 399 millones de dólares debería ser reducida a 28 millones. La cifra revisada representa una victoria para Apple, pese a que no es tanto como la compañía de Cupertino, California, había buscado."La decisión de hoy va en contra de un fallo unánime de la Corte Suprema a favor de Samsung sobre el alcance de los daños por las patentes de diseño", indicó Samsung en un comunicado. "Consideraremos todas las opciones para obtener un resultado que no entorpezca la creatividad y la competición justa para todas las compañías y consumidores".Un jurado de ocho personas determinó la nueva cantidad a pagar luego de un juicio con duración de una semana y una deliberación de cuatro días en un juzgado federal de San José, California.Apple expresó su gratitud hacia el jurado por acordar que "Samsung debe pagar por copiar nuestros productos"."Este caso siempre ha sido más sobre el dinero", se lee en un comunicado de la empresa. "Apple desató la revolución de los teléfonos con el iPhone y es un hecho que Samsung copió abiertamente nuestro diseño".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.