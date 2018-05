Pasó de histórico edificio a funcional hotel

El Paso— Con más de ocho décadas de antigüedad, el edificio histórico de la ‘Torre O.T. Bassett’ ha experimentado una transformación completa y ahora forma parte de la cadena de hoteles innovadores ‘Aloft’.El edificio, ubicado en el 303 de la avenida Texas, en el Centro, cuenta con 89 cuartos y varios servicios como un bar, llamado ‘WXYZ’, salas de conferencia para invitados que viajan por negocios, un gimnasio y un lobby que resalta la arquitectura de la era dorada.“Este es un edificio hermoso y único, algo que necesitamos aquí en El Paso. Invitamos a la gente a que nos conozcan y nos pongan a prueba, estamos emocionados. Nuestros cuartos están diseñados para una nueva generación y tienen todo lo que necesitan”, dijo Heidi Poole, gerente general de Aloft El Paso.Poole, quien ha trabajado dentro de la industria hotelera por más de 26 años, explicó que el hotel no sólo será un atractivo para aquellos que visitan la ciudad, sino que también cuenta con espacios en donde se exhibirá específicamente el talento local, así como un bar que servirá como un punto de encuentro para la región.“No queremos que la gente sólo se quede un par de noches y se vayan, queremos que tengan una experiencia, tendremos música local e incorporamos las obras de artistas locales para decorar el hotel, arte que está a la venta”, comentó.Brian Jaymont, gerente regional de la marca Aloft, está a cargo de promover la visión de la cadena hotelera a lo largo del país.Él considera que la renovación de la Torre Bassett representa uno de los ideales más importantes de la compañía, que es el de darle nueva vida a sitios históricos.“Estamos viendo edificios históricos que caben dentro nuestro objetivos, edificios que tienen una arquitectura particular y un uso adaptivo para ubicaciones urbanas. Nosotros buscamos mantener muchos de los componentes originales de estos edificios, pero a la misma vez incorporar comodidades que nos distinguen”, detalló.La torre fue comisionada originalmente por Charles N. Bassett y nombrada en honor a su padre, Oscar Thomas “O.T.” Bassett.El inmueble fue construido en 1930 y en su época fue considerado como la estructura más alta de la ciudad.El proyecto también representa una de las últimas obras del reconocido arquitecto Henry Trost, a quien se le acredita el diseño de numerosos edificios en la zona Centro.Se calcula que las renovaciones en sí, tanto del exterior como el interior, costaron entre 8 y 11 millones de dólares, pero el costo total de la adquisición de la torre no fue informado pues los reglamentos dentro del estado de Texas no requieren que las empresas den a conocer el total de los costos de inversión.El hotel comienza a funcionar hoy, pero la ceremonia de apertura será hasta el lunes 4 de junio, a partir de las 4 de la tarde, con música de bandas locales y otras sorpresas.

