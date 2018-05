Cuestiona UE a Zuckerberg por su 'monstruo digital'

Legisladores de la Unión Europea cuestionaron fuertemente el martes a Mark Zuckerberg por el -según dijo uno de ellos- "monstruo digital" del director general de Facebook, quien se disculpó por la manera cómo la red social ha sido utilizada para producir noticias falsas, interferir con elecciones y recabar información personal de sus usuarios.Durante una audiencia del Parlamento Europeo en Bruselas, los legisladores pidieron explicaciones sobre el creciente número de cuentas falsas de Facebook y sobre si la red social va a acatar las nuevas regulaciones de privacidad de la UE, pero muchos salieron frustrados por la falta de respuestas de parte de Zuckerberg.Tras una breve declaración inicial, Zuckerberg primero escuchó todas las preguntas, y luego las respondió al mismo tiempo. No hubo intercambios con los legisladores, tal como ocurrió durante su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos el mes pasado.Como resultado, evitó contestar algunas presuntas y le faltó tiempo para responder otras.Su presentación ocurrió en un momento difícil para Facebook. En marzo se acusó que la firma de asesoría política Cambridge Analytica usó información de millones de usuarios de Facebook para llegar a votantes durante campañas políticas, incluyendo la campaña presidencial que ganó Donald Trump.Ya fueran "noticias falsas, interferencia extranjera en elecciones y mal uso de la información de la gente por parte de desarrolladores", dijo Zuckerberg, "no asumimos una postura amplia de nuestras responsabilidades"."Eso fue un error, y me disculpo por eso", agregó Zuckerberg durante la audiencia, que duró un poco más de hora y media.Pero el líder liberal Guy Verhofstadt dijo que Zuckerberg se ha disculpado lo suficiente por los errores de su empresa. Él dijo que la verdadera pregunta es: "¿Puedes arreglarlo?"Verhofstadt preguntó si es que Zuckerberg quería ser recordado como leyendas de la computación como Bill Gates y Steve Jobs, "que han enriquecido a nuestro planeta y a nuestras sociedades", o como "un genio que creó un monstruo digital que está destruyendo nuestras democracias y nuestras sociedades".El líder socialista Udo Bullmann exigió una explicación sobre cómo pueden estar aumentando el número de cuentas falsas de Facebook y qué se está haciendo para evitar este uso para manipular elecciones"Estamos en un momento decisivo, y en una situación crítica, porque las prácticas de tu empresa tienen que ver con dos valores básicos de nuestras sociedades", dijo Bullmann. "Primero que nada, la información personal que quizás se ha convertido en el bien más importante de la sociedad mediática moderna. Y segundo, en el derecho de los países soberanos a la autodeterminación de gobierno".

